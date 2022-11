Montalto Uffugo: il 7 novembre la presentazione dell’edizione 2022 della Colletta Alimentare

Si terrà lunedì prossimo, 7 novembre alle ore 18, presso l’Auditorium Don Orione (via Don Orione, 5) di Reggio Calabria, la presentazione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare.

A presentare la 26ma edizione della Colletta che si terrà in tutta Italia il 26 novembre prossimo, ci sarà il Presidente della Fondazione Banco Alimentare, Giovanni Bruno e il Direttore del Banco Alimentare della Calabria, Gianni Romeo. Sono stati invitati anche il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto e l’Arcivescovo di Reggio Calabria – Bova, Mons. Fortunato Morrone.

L’appuntamento con la stampa sarà anche l’occasione per incontrare realtà che operano sul territorio e che da anni collaborano con il Banco.

“Lo scorso anno nonostante il maltempo e il numero dei contagi in crescita, siamo riusciti a ottenere risultati lusinghieri, grazie alla generosità dei calabresi e alla disponibilità dei volontari”, ricorda Gianni Romeo, direttore del Banco Alimentare della Calabria. “Nella nostra regione, durante la Colletta 2021 sono stati raccolti qualcosa come 140.000 kg di cibo, così distribuiti: 32.000 kg a Reggio Calabria, 66.000 kg a Cosenza, 9.600 a Crotone, 15.000 a Vibo e 17.000 a Catanzaro. Beni che sono stati distribuiti a 600 strutture caritative che assistono oltre 135.000 persone. Quest’anno – conclude Francesco Gerardo Falcone, Presidente dell’Associazione Banco Alimentare della Calabria ODV – grazie al ritorno in presenza dei nostri volontari, speriamo di fare ancora meglio”.