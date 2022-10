Emergenza rifiuti, riunione alla Cittadella regionale. Il sindaco Stasi: “Sarà riattivato servizio di stoccaggio temporaneo nella discarica di San Giovanni in Fiore”

“Come richiesto nei giorni scorsi, e dopo aver sentito telefonicamente il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, questa mattina mi sono recato presso la cittadella a Catanzaro per una riunione operativa sull’emergenza rifiuti, causata da giorni di mancati conferimenti presso gli impianti di trattamento.

In questi giorni la raccolta è ripresa grazie alla possibilità, nuovamente attivata, di stoccare gli scarti di trattamento imballati presso l’impianto di Sant’Irene direttamente presso l’impianto di Bucita, ma si tratta di quantità prossime all’esaurimento.

Al tavolo di questa mattina, dunque, preso gli uffici del capo di gabinetto del governatore, Luciano Vigna, al quale ha partecipato il Commissario Straordinario dell’Autorità Risorse Idriche e Rifiuti ing. Bruno Gualtieri, ho quindi spiegato come l’insufficienza prolungata di siti di conferimento degli scarti di lavorazione abbia causato una grave situazione in tutto il territorio.

Insieme ai rappresentanti dei due enti regionali, dunque, per le prossime settimane si è prospettato di riattivare il servizio di stoccaggio temporaneo presso la discarica di San Giovanni in Fiore del rifiuto imballato trattato nell’impianto di Bucita. Questa soluzione, in attesa di siti di conferimento definitivi, dovrebbe garantire un minimo di continuità per le prossime settimane quando meno per la frazione secca, mentre bisognerà ancora individuare delle soluzioni durature per la frazione organica.

Così come ho avuto spesso modo di dire in questi giorni, piuttosto di scrivere comunicati stampa, è necessario attivare sinergie istituzionali per risolvere i problemi.

Con l’auspicio che la soluzione individuata questa mattina non trovi ostacoli, quanto accaduto dimostra che l’Amministrazione Comunale aveva già fatto tutto quanto in proprio potere per risolvere la situazione, che invece richiedeva interventi extra-comunali”.

E’ quanto si legge in una nota del sindaco di Corigliano Rossano, Flavio Stasi.