Corigliano Rossano (Cs), ripristino della strada comunale in contrada Muzzari: approvato progetto esecutivo

È stato approvato in giunta comunale il progetto definitivo ed esecutivo riguardante l’intervento di ripristino della strada comunale in contrada Muzzari.

Il progetto, dal costo complessivo di 80mila euro, che il comune ha ottenuto tramite l’Ordinanza ODCPC Nr. 558, del Servizio di Protezione Civile, è volto a migliorare le condizioni della circolazione poiché la strada, nei tratti interessati, richiede interventi urgenti. Sarà quindi bitumato il pavimento stradale, e, dove necessita, i sottofondi stradali per ripristinare le condizioni di sicurezza di chi vi transita. I lavori riguarderanno, anche la riorganizzazione della raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, con la predisposizione di griglie per la raccolta nei punti con maggior criticità.

«Si tratta di un intervento molto atteso e di grande rilevanza – ha commentato l’assessore all’Assetto del Territorio Tatiana Novello – dal momento in cui abbiamo firmato la convenzione con la Regione l’effettiva opportunità di sfruttare il finanziamento della Protezione Civile abbiamo lavorato velocemente per approvare il progetto esecutivo. È fondamentale la messa in sicurezza di contrada Muzzari con la seguente pulizia e bitumazione, rispettando ancora una volta gli impegni presi con la cittadinanza per garantire il diritto alla mobilità sicura di tutti».