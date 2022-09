Attilio Morittu eletto alla guida della COPAGRI di Cosenza

Al termine dei lavori del VI Congresso della COPAGRI cosentina, tenutosi presso l’azienda agricola CASA RURAL a San Lucido (Cs), il nuovo Consiglio Generale ha eletto, con voto unanime, Attilio Morittu alla guida della COPAGRI di Cosenza.

“Agricoltura Energia Del Paese”, questo il titolo del Congresso che ha visto la partecipazione di tanti delegati, provenienti da tutto il territorio provinciale, in rappresentanza delle centinaia di aziende agricole iscritte all’associazione.

Ecco alcuni dei passaggi della relazione del Presidente:

“Il preoccupante quadro d’incertezza dovuto alla crisi che stiamo vivendo ci ha fatto scoprire vulnerabili, ci ha fatto capire quanto certe scelte ci rendano dipendenti; per questo motivo non è più rimandabile la necessità di affermare il principio dell’autosufficienza in alcuni settori chiave della produzione. Il settore agricolo, nei prossimi anni, sarà chiamato, in un contesto così difficile, ad assumere un ruolo centrale non solo per lo sviluppo economico, ma anche per quello sociale della Calabria.

Come Copagri abbiamo la volontà di rappresentare un’idea di crescita e di sviluppo in controtendenza e diversa da quella dominante.

Dai territori e dalla tutela di questi ultimi è necessario ripartire; è necessario rinsaldare il patto indissolubile tra tutela del territorio e agricoltura. Gli eventi climatici estremi, oramai sempre più frequenti che negli ultimi mesi (oserei dire negli ultimi giorni) hanno messo in discussione l’attuale gestione del territorio in caso di calamità naturali, riportano in primo piano il valore delle aziende agricole, storicamente vicine all’ambiente e al suolo e fondamentali nella tutela del territorio. La difesa del suolo quindi rientra pienamente nella “mission” delle aziende agricole.