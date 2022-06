Cosenza, a Villa Rendano arriva l’evento artistico Hyper-ColleTriglio

Si terrà a Cosenza sabato 25 giugno, dalle ore 17.00 fino a mezzanotte, nella suggestiva cornice di Villa Rendano, Hyper-ColleTriglio, il primo evento artistico dal taglio transdisciplinare promosso da Hyper-ColleTriglio, iper-collettivo costituito per l’occasione da artisti, organizzazioni e associazioni attive da tempo sul territorio di Cosenza e provincia.

Il nome Hyper-ColleTriglio allude a un gioco di parole che fonde i termini Collettivo + Colle

Triglio, e mette insieme due dimensioni: quella locale, la quale intende, attraverso il richiamo al Colle sul quale sorge Villa Rendano, rimandare alla storia della città di Cosenza e alla sua identità territoriale, in particolare della zona del centro storico, e la dimensione “Hyper”, aggettivo con il quale ci si riferisce all’aggregazione di più realtà e collettivi operanti nell’ambito culturale, che mira alla formazione di una nuova, inedita macro entità.

La scelta di Villa Rendano quale location per l’evento è il risultato della partecipazione da parte dell’iper-collettivo a un bando promosso dalla Fondazione Attilio e Elena Giuliani – ente gestore dello storico edificio – per la presentazione di eventi e spettacoli da inserire nel cartellone della programmazione estiva di Villa Rendano. Un progetto site-specific, dunque, quello pensato dall’iper-collettivo per la giornata del 25 giugno, volto a ridisegnare gli spazi esterni di Villa Rendano mediante l’utilizzo di dispositivi fisici, linguistici, artistici, analogici e tecnologici; saranno gli stessi, in contatto con l’uomo-corpo, l’uomo-performer e l’uomo-macchina a guidare visitatori e visitatrici in un flusso hyper-esperienziale, suddiviso per aree in continuo e ciclico dialogo tra di loro.

Le attività studiate per l’evento andranno a decostruire e ricostruire, abitandoli, i processi di hyper-percezione. Si inizierà con Hyper-Yoga, una pratica psicofisica che mira a stimolare la percezione uditiva mediante esperienze di sonorizzazione del silenzio e impulsi sonori elettroacustici; a seguire Hyper-Table, un momento di presentazione del concept e di confronto sul futuro dell’iper-collettivo a cura di tutte le realtà coinvolte nell’evento. In questa cornice di dialogo e di dibattito si inserisce Hyper-Talk: dalla metafisica all’hyper-fisica, un approfondimento dal taglio filosofico su possibili strategie per aumentare la realtà, senza superarla; non mancheranno, poi, azioni artistiche come Hyper-Sense, una performance intersezionale tra luci, suoni, parole e corpi, e installazioni e interventi multimediali live (Hyper-Vision).

Infine, Hyper-Musica, un contenitore di progetti musicali dal carattere fortemente sperimentale e contemporaneo: il live dei Death Valleycrati, collettivo musicale che

fonde il suono politimbrico della Macchina con il tribalismo degli strumenti acustici di matrice ancestrale, sarà introdotto da Hyper-Artaud, un reading sonorizzato dedicato al grande drammaturgo francese; a seguire Paolo Gaudio [live trio], giovane musicista, compositore e sound designer di Longobardi presenterà Terraforming, il suo ultimo album.

Durante la giornata sarà inoltre possibile godere dei diversi dj set curati dal collettivo Tracey.

La composizione di questa nuova e inedita macro entità, quale si appresta a essere Hyper-ColleTriglio, entra in un gioco di sinergie sottese con lo spazio in cui agisce, per cui si cercherà di svelarne, attraverso l’attivazione degli stimoli percettivi, la rappresentazione di una nuova realtà, anzi, di una Hyper-Realtà di Villa Rendano. Hyper-ColleTriglio è un evento e un progetto presentato e realizzato da: Tracey, Il Filo di Sophia, Fiuminarso, Gynestra, Il Giardino di Shiva, PlagueLabs, Remo De Vico, Marianna D’Angelo.