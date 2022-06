Il Movimento Politico La Calabria che Vuoi Circolo di Cosenza incontra il consigliere delegato del comune di Cosenza per il Centro Storico e Pnrr

Si è svolto nei giorni scorsi, negli uffici dedicati presso la Chiesa di San Domenico, l’incontro tra i referenti del circolo cosentino de La Calabria che Vuoi ed il consigliere delegato del Comune di Cosenza per il Centro Storico e Pnrr, Francesco Alimena. La Calabria che vuoi è un movimento politico che nella cittadina bruzia è nato in concomitanza con le Amministrative del 3 e 4 Ottobre scorsi, con la presentazione di una propria lista a sostegno della coalizione di centrodestra, registrando un’apprezzabile affermazione. Nell’ambito della fase di radicamento ed espansione territoriale e politica, il circolo cosentino ha inteso promuovere una serie di incontri istituzionali per partecipare in modo attivo e propositivo alla vita della città.

Da qui il faccia a faccia con Alimena. Diversi i temi oggetto di confronto relativi a progetti presenti e futuri, tra Cis centro storico e Cosenza 2050, affrontati durante l’incontro al quale ha partecipato una delegazione del movimento, guidata dal segretario Candida Tucci e dal presidente Giovanni Gentile. Al termine della riunione, entrambi si sono dichiarati soddisfatti per la rapidità con cui il consigliere Alimena ha accolto la richiesta di incontro e per diversi punti di contatto sulle strategie di intervento, al momento in fase di progettualità, per la riqualificazione della parte storica della città. Favorevole accoglimento da parte del consigliere Alimena si è registrato in ordine alla richiesta del Movimento di essere parte politica di confronto costante agli incontri che l’Amministrazione comunale intenderà promuovere in merito al centro storico di Cosenza.

Richiesta che il Movimento ha formalizzato in ossequio alla volontà, su questi temi come sull’andamento complessivo della vita amministrativa della città, di non abdicare al ruolo di osservatore attento affinchè la fase attuativa delle progettualità dichiarate colga realmente nel segno delle intenzioni. “La speranza- conclude il segretario Tucci –è che anche gli altri consiglieri ed assessori dell’attuale amministrazione comunale, seguendo l’esempio di Francesco Alimena, possano calendarizzare al più presto le altre richieste di incontro già formalizzate in merito ad altre tematiche, tra cui Welfare e Salute”.