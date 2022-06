Torna l’emergenza rifiuti nel Cosentino, problemi di conferimento all’impianto di Bucita. Il sindaco Stasi: “Servono soluzioni strutturali”

In questi giorni si è registrata nuovamente l’emergenza rifiuti in città, a causa dei problemi di conferimento all’impianto di Bucita. Sono quindi tornati i cumuli di immondizia in diverse parti della città e, anche a causa delle elevate temperature, la situazione è diventata da subito critica.

«Le difficoltà dell’impianto regionale sono sia di carattere tecnico, per la solita assenza di impianti di conferimento, che di carattere amministrativo – afferma il sindaco Flavio Stasi – Per superare le difficoltà amministrative, il Comune di Corigliano-Rossano ha già dato alcune settimane fa la disponibilità a diventare “Centro di Costo” dell’ATO, ruolo che la legge attribuisce ai comuni capoluogo, gestendo quindi direttamente i pagamenti per i gestori dell’impianto. Tale soluzione dovrebbe essere approvata in Assemblea dell’Ambito di Cosenza nella prossima settimana».

«Per il momento – continua il Primo Cittadino – dopo giorni di blocco quasi totale, questa mattina, dopo aver interpellato il commissario dell’Autorità Regionale Rifiuti ed Acqua, ingegner Gualtieri, è stato possibile iniziare a conferire negli impianti di Catanzaro, consentendo di iniziare a ripulire la città, anche se serviranno giorni di raccolta straordinaria. Anche questa soluzione ovviamente, come le numerose ordinanze sindacali emanate nell’ultimo anno per superare le situazioni più critiche, è temporanea, mentre servono soluzioni strutturali soprattutto sotto il profilo degli impianti di trattamento e smaltimento, senza le quali continueremo ad attraversare emergenze periodiche e continueranno ad aumentare i costi».