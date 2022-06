Tutto pronto per l’apertura di Odissea 2000

Quasi trent’anni e non sentirli. E se si parla di capacità di attrarre ed accogliere in grandi numeri, di restituire immagine e sentimenti positivi anno dopo anno al visitatore e di condividere emozioni ed esperienze irripetibili a target del tutto diversi, dagli amanti dell’adrenalina alle famiglie, allora davvero non c’è partita. Ininterrottamente dal 1995, inossidabile e formidabile attrazione di sano divertimento per tutto il Sud Italia, Odissea 2000 si appresta anche quest’anno ad anticipare l’estate. Di tutti e per tutti.

Mancano meno di due settimana all’avvio ufficiale della 28esima stagione per l’AcquaPark dei record, icona ormai indiscussa di una terra che fu magnogreca, amata e preferita da quegli dei ed eroi che con i loro colori continueranno ad animare per 81 giornate di acqua e sole, le migliaia e migliaia di visitatori da tutt’Italia calamitati nella più grande agorà del sorriso e del relax estivo a nord dell’Equatore.

Protetta tra le colline presilane e l’antica Zolfara sullo jonio, l’oasi di Odissea 2000 resterà aperta fino a lunedì 5 settembre.

Con i suoi 84 mila metri quadrati all’aperto, 6000 metri cubi d’acqua, 3.800 metri di scivoli per il più alto numero di attrazioni acquatiche del Sud Italia.

Con i suoi infiniti spazi verdi che la consacrano una vera e propria isola felice per famiglie e bambini, adolescenti e innamorati, giovani avventurieri e fuggitivi dalle città, vacanzieri seriali e turisti per caso.

E con i suoi intramontabili e mitologici giganti, che stoppano il tempo e ti riportano indietro di qualche millennio: Chimera, primo multipista in Italia a testa in giù; The Big Olimpo, unico roller coaster acquatico; Titano Roller, lo scivolo più lungo d’Europa e Skyron Rocket, primo looping rocket in Italia.

Per premiare quest’attesa si rinnova anche la promozione Tutti Bambini. Il ticket d’ingresso è ridotto se si acquista on line entro domenica 12.

E per partire alla grande e con i fuochi d’artificio, da subito ci saranno anche i mostri sacri di Radio Kiss Kiss, la seguitissima emittente radiofonica nazionale che ancora una volta da Corigliano-Rossano, con i suoi speaker, ospiti speciali ed eventi esclusivi all’insegna della buona musica, proietterà come un fascio di luce i colori, i ritmi, i sorrisi e la grande voglia di esserci e di divertirsi di questa Calabria Straordinaria che riparte con una sola parola d’ordine: goditi la vita!

Bassa, media ed alta stagione. Il calendario e la possibilità di acquistare il ticket di ingresso al Parco acquatico restano on line sul sito https://www.odissea2000.it/home/.