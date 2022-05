Pd Rende, Adamo: “Partito non può essere strumento da utilizzare per meri interessi personali ed elettorali”

“Ad una settimana dal Congresso del Circolo PD di Rende, credo sia giunto il momento di fare chiarezza ed analizzare a mente fredda l’esito delle votazioni.

Prima di tutto ci tengo a ringraziare gli iscritti che hanno sostenuto la mia candidatura, i quali hanno permesso di esprimere una voce autonoma e libera all’interno del circolo, una candidatura priva di sponsor politici importanti e senza accordi trasversali.

Come ho già detto nelle scorse settimane la mia candidatura nasce per fare chiarezza all’interno di un Partito, al quale mi sento di appartenere per valori e cultura politica, che non può essere uno strumento da utilizzare per meri interessi personali ed elettorali.

E’ sotto gli occhi di tutti che grazie alla mia mozione, non c’è stato il probabile trionfo al primo turno dell’assessore Annamaria Artese, diretta emanazione del sindaco Manna, esponente di una maggioranza trasversale che vede tra le sue fila assessori e consiglieri comunali di Forza Italia sin dal 2014.

Per cui, è ora di far comprendere agli iscritti ed elettori del PD di Rende e ed a tutta la città, una serie di dinamiche e di posizioni politiche nel nome della correttezza e della trasparenza, aspetti che come Innova Rende riteniamo siano alla base della buona Politica:

– ci auguriamo che la scelta di appoggiare il Consigliere Comunale di maggioranza Superbo da parte della giovane dirigenza della Federazione Riformista, fresca di nomina nella direzione ed assemblea regionale del PD, sia stata fatta senza interessi poliedrici e opachi, aspetti in antitesi con le chiare e nette posizioni dei loro rappresentanti in Consiglio Comunale.

– Chiediamo di conoscere formalmente e pubblicamente dal diretto interessato in maniera chiara e definitiva, prima della celebrazione del ballottaggio per l’elezione del segretario di circolo, se Luigi Superbo, vicino alle posizioni del Consigliere Regionale Mimmo Bevacqua, sia o meno un consigliere comunale di maggioranza del Sindaco Manna.

– Proponiamo ai consiglieri che si sono resi disponibili a costituire il gruppo PD, prima dell’esito della votazione per il segretario di circolo, in nome della chiarezza che merita la città, di costituire un gruppo consiliare “ponte”, chiaramente in discontinuità ed in opposizione con l’attuale amministrazione.

– Ci aspettiamo da Luigi Superbo e dai suoi 4 delegati, dal Consigliere Regionale Bevacqua, dal consigliere Bonanno, dai vertici e dal gruppo consiliare della Fed. Riformista, segnali politici pubblici in favore della mia mozione sostenuta dagli iscritti PD di Innova Rende.

– Chiediamo, inoltre, una riunione formale nella quale sarà necessaria la presenza di tutti i sopra citati e che dovrà convocare lo stesso Superbo.

In base a queste considerazioni, se l’attuale disegno poco chiaro dovesse rimanere cristallizzato, gli eletti in direttivo collegati alla mia mozione saranno coerenti e non voteranno per uno dei due candidati della maggioranza Manna, in quanto sia l’assessore Artese, che il consigliere comunale Superbo, rappresenterebbero due facce della stessa medaglia”.

Così Francesco Adamo, candidato a Segretario Circolo PD Rende e membro del direttivo di Innova Rende.