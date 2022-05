“Il coordinatore cittadino di Italia Viva Acri, Luigi Caiaro, sarà in campo nelle prossime elezioni amministrative nella lista Acri.0 a sostegno di Natale Zanfini Sindaco. Luigi Caiaro ha la giusta esperienza e le giuste qualità per portare quelle proposte che serviranno a far crescere la città.

A lui va il nostro in bocca al lupo per questa campagna elettorale”.

Così il Coordinatore di Italia Viva Calabria, Sen. Ernesto Magorno.