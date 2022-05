Amantea (Cs), la Rivoluzione delle Seppie presenta “Pupazze e Danze”

La Rivoluzione delle Seppie, l’iper-collettivo di professionisti e nomadi creativi, riconosciuti come esempio virtuoso a livello nazionale in tema di riattivazione culturale, continuano ad allargare il proprio spettro di operatività.

Da agosto Le Seppie, grazie alla partnership con l’ente Futura, hanno attivato due progettualità “Inforientagiovani” del servizio civile universale, sia su Amantea che su Belmonte Calabro. Un’occasione che ha portato alla riapertura del Seppie Lab di Amantea (sito in Via Genova 24) allargando allo stesso tempo la finestra sulle attività in essere a BelMondo, sulle sue modalità e sul network di professionisti che lo compone.

I progetti hanno portato ad avviare un’indagine in loco, sulle modalità di avviamento al lavoro in relazione all’offerta socio-culturale ed economica del territorio. Focalizzando la ricerca su delle pratiche collettive volte alla costruzione di diversi valori e immaginari, è stata intercettata e reinterpretata la tecnica della cartapesta, come segno riconoscibile alla comunità tutta, trasformandola in una modalità di relazione con i giovani tra i 18 e i 25 anni che stanno prendendo parte al servizio civile. Una pratica evocatrice di tradizioni storiche locali del Carnevale e del Ciuccio di San Giovanni, capace di attivare, sia nella realizzazione che nella celebrazione, dinamiche corali, collettive.

Domenica 8 maggio, a partire dalle 18:00, vedrà la luce “Pupazze e Danze”, una performance di danza collettiva, ideata assieme a Roberto Alfano, artista-educatore con base a Milano, che da sempre nella sua pratica lavora sulla