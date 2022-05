Un proficuo incontro tra il Comune di Casali del Manco ed il Consorzio IGP – Olio di Calabria

Presso la Sala Giunta del Comune di Casali del Manco (CS) s’è regolarmente svolto il previsto incontro tra il Sindaco, Nuccio Martire ed il Presidente del Consorzio IGP – Olio di Calabria, Massimino Magliocchi. Si è dato luogo ad una breve e significativa cerimonia, con rispettivi interventi in cui sono emersi interessanti idee e spunti di collaborazione, tra Ente Locale ed Organismo Consortile. Con l’occasione il Presidente Magliocchi ha consegnato al Sindaco Martire il documento relativo al ‘Manifesto d’Intenti per il Contratto di Fiume del Parco del Cardone’, cui il Consorzio IGP – Olio di Calabria ha recentemente aderito.

Inoltre, l’articolazione di utili informazioni hanno riguardato, sia la vasta realtà della Comunità casalina, sia l’articolata attività istituzionale del Consorzio di Tutela e Valorizzazione IGP – Olio di Calabria. Il tutto svoltosi all’insegna della più viva cordialità e nell’ottica dello spirito collaborativo.

Di comune intesa, i rappresentanti dei rispettivi Organismi, hanno concordato di rivolgere ad un esteso ed importante territorio calabrese, come quello di Casali del Manco, ogni possibile comune attenzione, per elevare e sostenere le entità produttive e/o associative operanti, principalmente, nel settore primario.

In particolare, s’è fatto appropriato riferimento alla tutela dei consumatori, agli aspetti dell’educazione alimentare, ai percorsi formativi, alle azioni per garantire la salubrità agro-alimentare, la difesa dell’ambiente produttivo e del suolo agrario, ivi comprese la tutela e valorizzazione delle tipicità endogene dei territori casalini.

L’incontro, – cui hanno preso parte l’Assessore alla Cultura di Casali del Manco, Giulia Leonetti; l’Avv. Francesco Martire, direttore del periodico regionale “La Sila”; il Giornalista Enzo Pianelli, membr costituente del Comitato per il Parco Fluviale del Cardone e la dipendente comunale, Sig.ra Valeria Scarcelli, che ha svolto gli adempimenti segretariali di rito – s’è concluso con lo scambio dei rispettivi gagliardetti e con l’intesa di varare, a breve, un Protocollo d’Intesa tra Comune e Consorzio, per sancire una reale intesa su temi strategici condivisi.