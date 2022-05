In occasione dei tradizionali festeggiamenti in onore del S.S.Crocifisso, previsti nella giornata di domani, martedì 3 maggio, presso il Santuario-Convento della Riforma e per le strade della città in considerazione del passaggio della processione, il Comando della Polizia Municipale ha emanato un’ordinanza per disciplinare la circolazione e la sosta nelle strade direttamente interessate dallo svolgimento delle manifestazioni programmate. In particolare, il provvedimento della Polizia Municipale ha disposto per la giornata di domani, martedì 3 maggio, dalle ore 12,00 alle ore 23,00, il divieto di sosta con rimozione su:

– VIA VITTORIO. VENETO, su entrambi i lati, da via Piave a via Monfalcone;

– VIA MONTESANTO, su entrambi i lati, da Piazza Scura a via Piave;

– VIA PIAVE, su entrambi i lati , da via Montesanto a Piazza Giacomo Mancini;

– CORSO UMBERTO, su entrambi i lati , da Via Monte Baldo a via Vittorio Veneto;

Il provvedimento della Polizia Municipale dispone, inoltre, sempre domani, martedì 3 maggio, dalle ore 18,30 alle ore 23,00, il divieto di transito durante il passaggio della Processione del SS. Crocifisso sul seguente percorso:

Santuario SS Crocifisso, via Riforma, via A. Monaco, Piazza Riforma, via V. Veneto, via R. Misasi, via Roma, Piazza Loreto, via G. Caloprese, Piazza Bilotti, viale degli Alimena, Piazza Scura, via Montesanto, via Piave, Piazza Giacomo Mancini, Piazza Matteotti, Piazza dei Bruzi, Corso Umberto, Piazza Riforma, via A. Monaco, via Riforma, Santuario SS. Crocifisso.

Nel corso della manifestazione gli agenti di polizia stradale in servizio adotteranno, per motivi contingenti, le appropriate misure di regolazione del traffico ed ogni altro opportuno provvedimento che la situazione dovesse richiedere.