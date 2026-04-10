Nasce nuovo polo extrascolastico a Montepaone

È tutto pronto a Montepaone, nel Catanzarese, per l’apertura del nuovo Centro Polifunzionale nella zona marina, a pochi passi dal polo scolastico. Una struttura pensata come vero e proprio polo extrascolastico, destinato ad accogliere bambini e ragazzi dalla scuola primaria fino alle medie.

L’obiettivo è chiaro: offrire un punto di riferimento stabile per il doposcuola, integrando formazione e tempo libero in un ambiente moderno e inclusivo.

Laboratori, teatro e multimedialità

Il centro propone un’offerta articolata: laboratori musicali, attività informatiche, spazi per il gioco e la socialità. Tra gli ambienti spiccano una sala multimediale per proiezioni di film e documentari a carattere multiculturale e una sala dedicata a un piccolo teatro, pensata per attività educative e spettacoli.

Un progetto che guarda non solo ai più giovani, ma all’intero nucleo familiare, con l’intento di costruire una comunità più coesa e partecipativa.

Le parole del sindaco

«La struttura rappresenta la concreta testimonianza dell’attenzione che questa amministrazione riserva alle famiglie, che restano al centro di ogni scelta politica e amministrativa – sottolinea il sindaco Mario Migliarese -. Non si tratta soltanto di un edificio, ma di un investimento sul futuro della nostra comunità, uno spazio pensato per accompagnare i ragazzi nella crescita educativa e personale anche oltre l’orario scolastico».

«Abbiamo voluto realizzare un luogo accogliente, sicuro e funzionale – prosegue – capace di offrire opportunità concrete di apprendimento, socializzazione e inclusione. Qui i giovani potranno coltivare talenti, sviluppare competenze e vivere esperienze formative in un contesto stimolante, sotto la guida di attività strutturate e qualificate».

Il primo cittadino insiste anche sulla visione strategica dell’intervento: «Essere amministratori oggi significa saper leggere in anticipo i bisogni delle famiglie. Per questo abbiamo scelto di investire in un polo extrascolastico moderno, che possa diventare un punto di riferimento stabile per il territorio e contribuire a rafforzare il senso di comunità».

Nuovi fondi per gli asili nido

Nella stessa direzione si inserisce il recente finanziamento di 270 mila euro ottenuto dal Comune dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per l’acquisto degli arredi destinati agli asili nido in via di realizzazione.

«È un risultato importante – evidenzia la maggioranza consiliare di ‘Montepaone Riparte’ – che conferma la bontà del percorso intrapreso. Stiamo lavorando per garantire servizi sempre più efficienti e all’altezza delle aspettative, con una particolare attenzione alla fascia 0-3 anni, spesso trascurata in passato». «Investire sugli asili nido significa sostenere concretamente le famiglie, favorire la conciliazione tra vita privata e lavoro e costruire le basi di una società più equa – aggiungono gli amministratori montepaonesi -. La nostra azione amministrativa è orientata a coniugare modernità, sicurezza e comfort, creando ambienti adeguati alle esigenze dei più piccoli e delle loro famiglie. Il Centro Polifunzionale diventa così il simbolo di una strategia amministrativa più ampia: costruire servizi educativi integrati e accessibili, capaci di accompagnare la crescita dei cittadini sin dall’infanzia».