Farmacia, innovazione e futuro della sanità: domani il decennale del convegno “Mission Impossible” promosso da Federfarma Catanzaro

Sarà una giornata di confronto ad alto livello sui temi dell’innovazione, della sanità territoriale e del ruolo sempre più strategico della farmacia quella in programma sabato 11 aprile al THotel di Lamezia Terme, dove si terrà il convegno “Mission Impossible – Il decennio del cambiamento tra evoluzione e visione”.

L’iniziativa, promossa da Federfarma Catanzaro in collaborazione con Pharmaway, riunirà istituzioni, esperti del settore sanitario, rappresentanti del mondo accademico e professionisti per riflettere sulle sfide e le opportunità che attendono il sistema sanitario nei prossimi anni.

Ad aprire i lavori, dopo il welcome coffee previsto dalle 8:45 alle 9:30, sarà la sessione dedicata ai saluti istituzionali e agli interventi introduttivi. Tra i protagonisti, Vincenzo Defilippo, presidente di Federfarma Calabria e Catanzaro, Francesco Lucia, segretario di Federfarma Catanzaro, e Alfonso Misasi, segretario di Federfarma Calabria e presidente di Federfarma Cosenza.

Proprio il presidente di Federfarma Vincenzo Defilippo sottolinea il valore strategico dell’appuntamento: «Questo convegno rappresenta un momento fondamentale per fare il punto su un decennio di profondi cambiamenti che hanno interessato il sistema sanitario e, in particolare, il ruolo della farmacia. Oggi più che mai il farmacista è chiamato a essere un presidio di prossimità, capace di coniugare competenze professionali, innovazione e capacità di risposta ai bisogni di salute dei cittadini. Il nostro obiettivo è continuare a rafforzare questa funzione, rendendo la farmacia sempre più integrata nella rete territoriale dei servizi sanitari e sempre più vicina alle comunità».

Porteranno il loro contributo anche il sindaco di Lamezia Terme Mario Murone, il rettore dell’Università Magna Graecia di Catanzaro Giovanni Cuda, Anna Rosa Racca, presidente di Federfarma Lombardia, il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro, il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto ed Emanuele Mormino, coach e CEO Pharmaway.

Ampio spazio sarà dedicato agli interventi tecnici e scientifici con relatori di rilievo nazionale: Robert Nisticò, presidente AIFA; Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione GIMBE, Umberto Comberiati, vicepresidente Egualia, e Myriam Mazza, che affronteranno i temi dell’innovazione, della governance sanitaria e dei nuovi modelli di integrazione del sistema sanitario nazionale.

Una sezione specifica sarà riservata agli strumenti del nuovo farmacista, con contributi di Federica Fara (Teva Italia), Luca Leban (Innova 365), Massimo Glisenti (HTN), Alessio Baldaccini (Clinical Farma), Marco Abbiati (CGM), Giuseppe Moretti (CGM Pharma Europe), Francesco Trecate (Rowa) e Nicodemo Piccolo (Genius Group), che approfondiranno innovazione tecnologica, telemedicina, automazione e nuovi servizi per il cittadino.

A moderare il convegno sarà la giornalista Rai Viviana Verbaro.

L’appuntamento si propone come un momento di sintesi e visione, capace di mettere in relazione esperienze e competenze diverse per delineare il futuro della farmacia e della sanità territoriale.

Un sistema chiamato a evolversi rapidamente, tra innovazione digitale, prossimità ai cittadini e nuove esigenze di cura, in un contesto in cui il ruolo del farmacista è destinato a diventare sempre più centrale.