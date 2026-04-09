Al via il Campionato Regionale “ADAMI XC 2026”: sport, passione e territorio protagonisti in Calabria

Decollatura- attesa per uno degli appuntamenti più rilevanti per gli appassionati di mountain bike in Calabria. L’evento si terrà domenica 26 aprile 2026 ad Adami e regalerá un’esperienza sportiva immersa nella natura e nel suggestivo paesaggio del territorio.

La competizione, inserita nel calendario del Centro Sportivo Italiano, rappresenta una tappa importante dei Campionati Nazionali e si svolgerà su un percorso tecnico e coinvolgente, caratterizzato per il 70% da tratti sterrati, ideale per mettere alla prova resistenza e abilità degli atleti.

La manifestazione è organizzata da Team Cerra, in collaborazione con l’Associazione Siamo Adami, realtà attive nella promozione dello sport e nella valorizzazione del territorio locale.

Il programma prevede:

Ritrovo partecipanti a partire dalle ore 7:30 presso la piazza della Chiesa della Beata Vergine del Monte Carmelo

Partenza ufficiale alle ore 9:30

Ampio spazio sarà dedicato alle premiazioni: verranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria, oltre ai primi tre assoluti e alle prime tre società partecipanti.

L’evento non è solo una gara, ma un’occasione per vivere una giornata all’insegna dello sport, della condivisione e della scoperta del territorio calabrese, sintetizzata nel motto: “Dove la passione corre veloce”.