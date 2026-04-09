Le consigliere Costanzo e Lobello: “Bando su innovazione sociale occasione da non perdere per il Comune di Catanzaro”

L’Avviso pubblico “Innovazione sociale e orientamento ai risultati”, promosso dal Dipartimento della Funzione pubblica e attuato da Formez, rappresenta un’opportunità strategica a sostegno delle amministrazioni locali che il Comune di Catanzaro non può permettersi di perdere. Ad affermarlo sono le consigliere comunali Manuela Costanzo e Alessandra Lobello che spiegano così la loro posizione.

“In una fase storica segnata da evidenti difficoltà per l’ente – affermano – sia sul piano organizzativo che nella capacità di rispondere in modo efficace ai bisogni dei cittadini, è indispensabile intercettare ogni occasione utile per rafforzare la macchina amministrativa e rendere più funzionale il lavoro degli uffici. Il bando, con una dotazione complessiva di 10 milioni di euro, offre ai Comuni capoluogo e alle Città metropolitane un supporto concreto per introdurre e consolidare modelli di gestione orientati ai risultati, migliorando la programmazione, la valutazione e l’impatto delle politiche pubbliche. Risorse che – proseguono Costanzo e Lobello – possono favorire un percorso strutturato di accompagnamento in grado di aiutare anche il Comune di Catanzaro a colmare ritardi, rafforzare competenze, costruire politiche più efficaci e misurabili, soprattutto nei settori più esposti alla fragilità sociale”.

L’Avviso fa riferimento, in particolare, alla co-produzione tra pubblico e privato in ambiti cruciali quali politiche abitative, contrasto alla dispersione scolastica, inclusione sociale, politiche giovanili e rigenerazione urbana. “Si tratta di settori complessi e stratificati su cui, con le poche energie a disposizione, è sempre più difficile poter garantire risposte esaustive e tempestive. La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata al 23 giugno prossimo – concludono Costanzo e Lobello – ci auguriamo che l’Amministrazione non perda tempo e si attivi per partecipare al bando, cogliendo l’occasione di garantire, di riflesso, benefici per tutta la comunità”.