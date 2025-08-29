Festival del Teatro del Comune di Montepaone: ecco i premiati

Si è concluso con grande partecipazione e entusiasmo il Primo Festival del Teatro del Comune di Montepaone, che ha vissuto la sua serata finale il 28 agosto presso la suggestiva Arena estiva del Lungomare Nausicaa.

La serata è stata impreziosita dal meraviglioso e coinvolgente spettacolo del Maestro Pierluigi Tortora, intitolato “Passaggi al Sud”, un brillante, divertente e riflessivo viaggio nella storia musicale del Meridione e nell’anima ancestrale dello spirito partenopeo, capace di emozionare e coinvolgere il numeroso pubblico presente.

Nel corso della manifestazione si è svolta la cerimonia di premiazione, che ha visto il riconoscimento dei migliori protagonisti della rassegna teatrale. I premi sono stati così assegnati:

Miglior Attore Caratterista : Lino Caridi della Compagnia Teatrale “Il Sipario” di Soverato

Miglior Attore : Ricky Mercadante della Compagnia Teatrale "Nati Per Caso" di Vibo Valentia

Migliore Attrice : Rosetta Torchia della Compagnia Teatrale "Miglierinese" di Miglierina

Migliore Scenografia : Compagnia Teatrale "Miglierinese" di Miglierina

Migliore Regia: Rino Squillacioti della Compagnia Teatrale "Theatron" di Gasperina

Il Premio principale, e dunque il riconoscimento come Compagnia vincitrice del Festival, è stato conferito alla Compagnia “I Commedianti” di Soveria Mannelli, guidata dal Maestro Gino Capolupo.

Il Festival, patrocinato dal Comune di Montepaone, ha visto la direzione artistica affidata all’associazione “Finché Palco Non ci Separi” di Montepaone, che con professionalità e passione ha curato l’organizzazione della manifestazione.

Questa prima edizione si è rivelata un successo di pubblico e di qualità artistica, ponendo le basi per un appuntamento che si candida a diventare una tradizione nel panorama culturale del territorio.