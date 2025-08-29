Grandi novità per AMA Calabria, dal premio Art Bonus all’imminente stagione teatrale

Un costante lavoro volto a informare il pubblico in maniera sempre più mirata sulla proposta artistica di qualità di AMA Calabria. È questo il risultato della riunione del team della comunicazione integrato dalla partecipazione di Eugenio Mercuri, fondatore di Metaproduzioni, che possiede una vasta e comprovata esperienza nel settore ed a cui è stato affidato il coordinamento della squadra di comunicazione, articolata in diverse aree operative: dall’ufficio stampa alla grafica e comunicazione, dal videomaking ai social media.

Grazie ai suoi componenti — Giuseppe Panella, Claudia Fisciletti, Eleonora Pollice, Francesco Fagà, Paolo Giura e Marco Masi — il gruppo ha ottenuto in questi anni numerosi riconoscimenti per il lavoro svolto.

La riunione ha portato ad una affiatata collaborazione di tutta la squadra, entusiasta per il prestigioso riconoscimento ricevuto da AMA Calabria nel mese di aprile, nella categoria “Spettacolo dal vivo” del concorso Art Bonus, con il progetto “Derby”, che sollecita a promuovere i benefici dell’Art Bonus presso le aziende del territorio.

All’apertura della stagione teatrale che sarà a Lamezia Terme il 17 ottobre, al Teatro Grandinetti Comunale, con la prima nazionale assoluta della tragedia shakespeariana “Macbeth”, con protagonisti Daniele Pecci e Laura Marinoni, saranno presenti i responsabili dell’Art Bonus che premieranno AMA Calabria.

La campagna abbonamenti è già in corso e ci si può rivolgere agli uffici di AMA Calabria in via P. Celli, 23 a Lamezia Terme, o al Teatro Comunale di Catanzaro, o online consultando il sito www.amaeventi.org. Dall’8 ottobre la biglietteria sarà aperta per tutti gli eventi. Non perdete l’occasione di far parte di questa straordinaria avventura artistica!