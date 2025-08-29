Catanzaro, i consiglieri di Azione: “Fogna a cielo aperto nel quartiere Santa Maria, ma nessuno interviene”

“Una fogna a cielo aperto, ormai da parecchi mesi, sta provocando disagi e situazioni igienico sanitarie piuttosto critiche nel quartiere Santa Maria. Si tratta di una situazione che deriva da un condomino del quartiere, dove sembra che il sistema fognario e di scolo non sia adeguatamente funzionante. Sta di fatto che i residenti e le adiacenti attività commerciali segnalano come “sia stata creata una vera fogna a cielo aperto”.

Lo affermano i consiglieri comunali di Azione, Donato, Veraldi e Parisi.

“Come se non bastasse, il settore Gestione del territorio dopo aver emesso mesi addietro la diffida contro il condominio non ha sollecitato il suo settore affinché venisse emessa l’ordinanza per effettuare l’intervento a danno.

Come potete immaginare il cattivo odore lo si può avvertire a decine di metri di distanza.

Abbiamo sollecitato gli uffici comunali, ma tutti sembrano scaricare le responsabilità senza rispettare il capitolato continuando le ferie e lasciando la città nel disordine totale. Qui si tratta di condizioni precarie dal punto di vista igienico sanitario.

Sono ormai tre mesi che segnaliamo il disagio, ma nessuno fa nulla per fermare una situazione che non ci sembra possa rientrare nel rispetto delle regole.

Mentre viene chiesto dal primo cittadino di prestare la massima attenzione alla raccolta differenziata e al rispetto delle regole, ci troviamo di fronte a situazioni di degrado totale per una semplice ordinanza.

E, purtroppo, nessuno interviene…”