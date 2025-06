Girifalco, triangolare di calcio sotto il Tricolore

Un gol per la Costituzione, perché i principi in essa sanciti possano essere il faro di un futuro da costruire sulla base dello studio e dei valori della legalità e della giustizia.

A scendere in campo sono stati il sindaco con gli assessori Domenico Giampa’ e Salvatore Panduri nella squadra dei Carabinieri e associazioni, l’Us Girifalco con i neo diciottenni, i ragazzi del Centro Accoglienza “L’Approdo” e la Senior League US Catanzaro.

L’iniziativa, denominata “Ragazzi di sana e robusta Costituzione” si è svolta in collaborazione con Avis Comunale Girifalco, Centro Accoglienza “L’Approdo”, US Girifalco, Telepepe’.

A raccontare in diretta la partita è stato il giovane Paolo Cristofaro. In campo, anche, il calciatore e allenatore girifalcese Mimmo Giampà. Un momento di condivisione vissuto con entusiasmo e partecipazione da parte di tutti gli ospiti. I calciatori sono scesi in campo accompagnati dai piccoli giocatori dell’US Girifalco.