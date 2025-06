Successo per le prime due serate del Beer Festival di Soverato: atteso il clou di stasera e domani

Partenza col botto per il Beer Festival di Soverato, che ha già acceso l’estate con le prime due serate. Centinaia le presenze nella suggestiva villa comunale di Soverato che si è trasformata in un vivace punto d’incontro dove birra, gusto e musica si sono fusi in un’atmosfera di festa.

Organizzato dall’associazione Eventi Solidali APS con il patrocinio della Città di Soverato, il festival, alla sua prima edizione, ma erede diretto del fortunato Festival dello Street Food, ha saputo conquistare visitatori di tutte le età che hanno esplorato l’ampia offerta gastronomica e birraria, tra stand artigianali, truck food e performance musicali coinvolgenti. Ma il meglio deve ancora venire. Per oggi, sabato 21 giugno, e domani, domenica 22, si attende il clou del festival, con il boom di presenze previsto proprio nel weekend. Il programma entra nel vivo con le performance live di Mr. Grady e Funky Project, ospiti musicali delle due serate centrali, pronti a scaldare il pubblico con sonorità travolgenti e atmosfere festose.

Tra le protagoniste assolute dell’evento, ovviamente, la birra: dalle artigianali alle grandi tradizioni europee, con etichette come Horecando, Waterloo, Martin’s, Birra Salento, Mc Douglas, Benediktiner, Pülleken e Ventins. <<Ogni birra racconta una storia- spiega Pina Sabato organizzatrice dell’evento- un territorio, un carattere, pronta a soddisfare sia gli intenditori più esigenti sia i neofiti desiderosi di sperimentare.

Il Beer Festival è anche un viaggio nel gusto del Sud Italia, grazie a una selezione culinaria che attraversa Sicilia, Campania, Calabria e Puglia, con piatti tradizionali, proposte gourmet e opzioni gluten free. Sette food truck e decine di stand completano un’offerta gastronomica variegata, pronta a conquistare ogni palato>>.

Spazio anche all’artigianato, alla solidarietà e alla sostenibilità, in un evento pensato per la comunità e adatto a tutta la famiglia.

L’appuntamento è ogni sera, fino a domenica 22 giugno, a partire dalle ore 18.30. Un’occasione imperdibile per vivere l’estate in compagnia, celebrando gusto, musica e condivisione nel cuore di Soverato.