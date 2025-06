Premio Oleario Magna Graecia: decretati i vincitori

Nella suggestiva location di Tenuta delle Grazie a Curinga, lo scorso 18 giugno, la Camera di Commercio di Catanzaro Crotone Vibo Valentia ha celebrato la fase conclusiva del Premio Oleario Magna Graecia, con la Cerimonia di premiazione dei vincitori dell’edizione 2024-2025. “Un evento –spiega il presidente dell’Ente camerale Pietro Falbo- che fa da sintesi al percorso intrapreso dall’Ente per la valorizzazione e promozione di un patrimonio identitario del territorio di inestimabile valore fatto, nelle sue declinazioni di filiera, da ulivi secolari, oli di eccellenza, aziende operose tra rispetto delle tradizioni e innovazione e sostenibilità”.

Una serata intensa, tra ulivi secolari, voci autorevoli e sapori autentici.

A dare avvio all’evento, Tavola rotonda “Dalla terra alla tavola: eccellenza e cultura nell’olio extravergine di Calabria”, un confronto ricco e appassionato a cui hanno preso parte il Presidente della Camera di Commercio Pietro Falbo; l’Assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo; il Consigliere Camerale Fabio Borrello; il Capo Panel Antonio Giuseppe Lauro; la giornalista enogastronomica Fabiola Pulieri, con moderatore il giornalista Claudio Venditti.

Si è parlato del settore olivicolo calabrese, di innovazione, qualità, promozione territoriale, di oleoturismo, quest’ultimo come offerta diversificata di conoscenza, fattuale e sensoriale, della meta del viaggio o di vacanza, per offrire al turista un percorso esperenziale fatto di paesaggi, storie e sapori per sensazioni esaltanti e ricordi indelebili. In sintesi, si è parlato di futuro, partendo da radici forti e autentiche.

E’ poi intervenuto l’artista-designer Massimo Sirelli che ha presentato la visione e il significato del logo ufficiale del Premio: il Chicco d’oro, il chicco d’oliva inclinato, simbolo di un’identità radicata ma in costante evoluzione, capace di raccontare la qualità e la resilienza della nostra filiera olivicola.

A seguire, introdotti da Alessandra Gazzani Marinelli, Funzionario camerale Responsabile di progetto, sono stati annunciati i vincitori delle singole categorie, riconoscendo l’eccellenza dei migliori oli extravergine del territorio, con la consegna del “Chicco d’Oro”, oggetto scultoreo realizzato in marmo e simbolo del Premio Oleario Magna Graecia: BIOLOGICO: 1° Torchia Bio–Oleificio Torchia; 2° I Tesori del Sole Coratina Biologico–Azienda Agricola De Lorenzo & C.; 3° Don Ciccio–Azienda Agricola La Valle di Salvatore Rota.

FRUTTATO LEGGERO: 1° Vurdoj–Azienda Agricola Vurdoj sas; 2° Dea Carolea–Verdi Terre; 3° Poderosa DOP Lametia–Podere d’Ippolito, Angelina D’Ippolito

FRUTTATO MEDIO: 1° Olio EVO Frisina–Azienda Agricola Arcobaleno di Anita Regenass; 2° Senatore Petronio DOP Lametia Bio–Azienda Agricola G. Petronio di Notarianni Michelangelo; 3° Ciciarello–Muzzupappa Giovanni

FRUTTATO INTENSO: 1° Torchia Blend–Oleificio Torchia; 2° Olio Jugale–Società Agricola Carvelli srl; 3° I Tesori del Sole DOP Lametia–Azienda Agricola De Lorenzo & C.

MIGLIOR BLEND: Torchia Blend –Oleificio Torchia

MIGLIOR MONOVARIETALE: I Tesori del Sole Coratina Biologico–Azienda Agricola De Lorenzo & C.

DIPLOMA DI GRAN MENZIONE A: I Tesori del Sole IGP Olio Biologico di Calabria IGP Olio Biologico di Calabria –Azienda Agricola De Lorenzo & C.; I Tesori del Sole Carolea- stessa Azienda; Biologico Ambra-Il Gabbiano srl.

Agli oli che si sono distinti per l’eccellenza assoluta sotto il profilo organolettico, la

complessità sensoriale e la coerenza qualitativa è stato tributato il CHICCO D’ORO-PREMIO ASSOLUTO, assegnato a: 1° Torchia Blend–Oleificio Torchia; 2° Torchia Bio–stessa Azienda; 3° Coratina Biologico–Azienda Agricola De Lorenzo & C.

Il Chicco d’Oro è stato inoltre consegnato all’Assessore regionale Gianluca Gallo quale riconoscimento speciale per l’impegno costante a favore della valorizzazione del comparto agricolo e olivicolo calabrese. L’Assessore Gallo ha quindi detto: “Desidero esprimere il mio più sincero plauso alla Camera di Commercio per aver istituito questo premio che valorizza e promuove le eccellenze olivicole del nostro territorio che sono una parte fondamentale della nostra tradizione agricola e un elemento strategico per lo sviluppo economico e culturale della nostra regione. Sono orgoglioso del lavoro svolto dai nostri produttori. La Regione Calabria continuerà a sostenere e promuovere le eccellenze agricole per assicurare sempre maggiore visibilità e crescita sia in ambito nazionale che internazionale”.

A conclusione della cerimonia di premiazione, la cena di gala ha dato evidenza ai sentori e ai sapori degli oli con i piatti preparati con gli oli vincitori che hanno raccontato una Calabria generosa, creativa e raffinata. Nel giardino della location, tra i tavoli, anche un’area degustazione con le etichette delle aziende partecipanti: ogni assaggio, un viaggio nei profumi e nei sapori del nostro territorio.

Un inestimabile patrimonio di identità territoriale fatto di ulivi secolari, di oli di qualità, di aziende di eccellenza, innovative e sostenibili che la Camera di Commercio ha voluto raccontare, col viaggio di valorizzazione intrapreso, anche nel catalogo realizzato per l’occasione, attraverso il quale, nel dar voce alle Aziende partecipanti al Premio Oleario Magna Graecia, ha voluto, inoltre, esprimere un grazie speciale a chi ogni giorno coltiva l’eccellenza.

Dalla terra alla tavola, l’olio continua a parlarci di futuro.