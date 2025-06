Zagarise celebra l’arte e la legalità al Festival “100 Passi”

Il delizioso Centro Presilano di Zagarise ha vissuto una giornata all’insegna dell’arte, dalle opere di maestri come Giorgio De Chirico e Mimmo Rotella, fino ai migliori artisti emergenti calabresi. Il centro storico di questo splendido paese della Presila si è trasformato in una vera e propria galleria d’arte a cielo aperto, con quadri e installazioni che hanno ridato vita a ogni via, principale e secondaria, del borgo. Il risultato è negli occhi dei cittadini: sguardi orgogliosi e fieri delle proprie mura, impreziosite da autentiche opere d’arte.

Il “Festival dell’Arte a Zagarise 100 passi di legalità”, promosso dall’Amministrazione comunale sapientemente guidata dal Sindaco Domenico Gallelli, si è rivelato un evento di grande successo, capace di unire arte, storia e senso di comunità. Protagonista principale Luigi Verrino, un artista profondamente amato dal proprio paese, che grazie alle sue opere, sculture, pitture, installazioni donate alla comunità, ha reso Zagarise un vero e proprio paese d’arte.

Quest’evento va oltre il valore artistico in sé; si tratta anche di un progetto di valorizzazione territoriale. Vedere queste opere che “vestono” le case del paese, mette in luce il ricco patrimonio architettonico e storico di Zagarise. L’arte non è un lusso esclusivo, solo per pochi, al contrario, può essere uno strumento per la rinascita di un paese, creando comunità e nuove prospettive per il futuro. Inoltre, il tema della “legalità”, affrontato con la figura di Emilio Ledonne, è molto forte per promuovere valore civico e contrastare la marginalità sociale. Prezioso il contributo per la sicurezza da parte dei militari dell’Arma al comando del maresciallo Gaetano Fazio. Fondamentali i contributi per la promozione, collaborazione, oltre che culturali, politici e sociali messi in atto da Domenico Gallelli, Luigi Verrino, Salvatore Tozzo, Vincenzo Falcone, Valter Placida, Massimo Martelli, Enzo Bubbo, Arcangelo Pugliese, Franco Cimino, Maria Brutto, Sara Grillo, Stefania Napoli, Teresa Paone, Tea Mancuso, Pancrazio Cristaro, Mario Amedeo Mormile.