Imprese, siglato a Catanzaro nuovo Accordo quadriennale tra Confindustria e Intesa Sanpaolo

Non si tratta soltanto di misure fiscali o agevolazioni burocratiche, ma anche di un modello di crescita integrato, che punta a rendere più attrattivo il territorio per nuovi investimenti, favorire la nascita di nuove imprese, ampliare le dimensioni aziendali e rafforzare il tessuto imprenditoriale locale. L’obiettivo è chiaro: accrescere la densità produttiva, generare economie di scala, innovare i processi e attrarre capitale umano qualificato.

Affinché si colgano tutte le opportunità, è importante la presenza di un ecosistema locale che supporti lo strumento e contribuisca ad accrescere le probabilità di successo e le potenzialità di crescita.

Tali forze non mancano sul territorio. La Calabria si caratterizza per la presenza di diversi pilastri già in evoluzione e potenzialmente rafforzabili grazie alla ZES:

Agroalimentare: 1,98 miliardi di euro di Valore aggiunto (6% del totale regionale) e un export internazionale di 438,5 milioni di euro (di cui il 9% verso gli USA).

Turismo: caratterizzato da qualità e da un’internazionalizzazione in recupero. La permanenza media è superiore alla media nazionale (4,6 notti contro 3,3), i turisti stranieri sono meno del 20% delle presenze complessive ma in recupero rispetto al resto del territorio e le presenze in strutture di fascia alta (4 e 5 stelle) rappresentano il 58,1% della domanda. L’indice ICTR – indicatore calcolato da SRM a livello internazionale e che misura la competitività turistica delle regioni – colloca la Calabria al 50° posto tra 98 regioni di Italia, Spagna, Francia e Germania.

Economia del mare e ruolo dei porti: i “Mari Tirreno Meridionale e Ionio” rappresentano un asset economico e logistico di rilevanza strategica, anche grazie alla presenza del Porto di Gioia Tauro, pivot di traffico internazionale (1° porto italiano per traffico container e 2° per automotive).

Innovazione e capitale umano: in crescita il numero di PMI innovative (+86,2% rispetto al 2020) e un ecosistema innovativo che si evolve. In Calabria, un esempio in tal senso è l’HARMONIC INNOVATION GROUP (Holding che integra Entopan ed Eht) che punta a favorire un approccio integrato e multidisciplinare ai temi dell’innovazione territoriale, sociale, tecnologica e digitale.

Perché questo strumento possa realmente dispiegare tutto il suo potenziale, è indispensabile anche il sostegno di un ecosistema territoriale coeso e dinamico. Serve un ambiente fatto di istituzioni locali forti, infrastrutture moderne, un sistema educativo e formativo orientato al mercato del lavoro, reti logistiche efficienti, supporto al credito e – non ultimo – una visione condivisa tra pubblico e privato.

La consapevolezza condivisa è che la crescita non è un automatismo, ma il frutto di scelte strategiche, di collaborazione tra attori diversi e della capacità di cogliere le opportunità quando si presentano. La ZES Unica è una di queste. E la Calabria – con le sue risorse, i suoi talenti e i suoi settori strategici – ha tutte le carte in regola per essere protagonista di questa stagione di rilancio.