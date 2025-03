Catanzaro, mercati rionali “sprovvisti di bagni”. Gli operatori: “Chiederemo l’intervento del prefetto”

“I mercati rionali di Catanzaro sono sprovvisti di bagni. E quando ci sono le postazioni fisse sono in condizione indecorose. Non è più ammissibile che i servizi igienici non siano garantiti durante l’importante attività commerciale in città. Un’altra, l’ennesima penalizzazione nei confronti degli operatori ambulanti. La richiesta è nota al Comune di Catanzaro. Ed è nota da tempo, ossia da due anni. Ma, come per altre criticità, la questione non solo non è stata risolta ma nemmeno affrontata. Adesso è arrivato il momento di dire basta. Non è degno non solo per gli operatori ma, soprattutto, per i clienti che si recano nei mercati rionali. Nel caso di ulteriore inerzia da parte del Comune, avvieremo azioni eclatanti. Sicuramente partiremo rivolgendoci al prefetto di Catanzaro per sopperire al nulla messo in campo dal Comune”.

Così gli operatori commerciali ambulanti catanzaresi.