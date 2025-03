Fondazione Banca Montepaone, la presentazione di “Utopie dello sguardo”: un libro d’arte che diffonde bellezza e crea valore per la comunità

L’arte, che valica ogni confine e offre occasioni di confronto e valorizzazione del territorio, giovedì 20 marzo, è stata la protagonista assoluta della presentazione del catalogo “Utopie dello sguardo”, presso la Biblioteca Comunale di Catanzaro, nell’ambito del progetto “Art Cube – Spazio per la cultura” a cura della Fondazione Banca Montepaone.

Si tratta di un raffinato libro d’arte che custodisce tra le sue pagine la memoria delle esposizioni degli artisti calabresi affermati nel panorama artistico nazionale, Cesare Berlingeri, Pino Pingitore e Max Marra, che si sono succeduti negli ultimi due anni nell’insolita “galleria d’arte” realizzata all’interno della filiale di Catanzaro.

“L’intuizione di questo spazio dedicato all’arte nel contesto bancario è nata qualche anno fa, quando ci siamo resi conto che, a seguito della digitalizzazione, vi era un ampio spazio inutilizzato. Così, mossi dall’urgenza di portare l’arte fuori dai musei, abbiamo realizzato questo ambiente espositivo per promuovere la bellezza delle opere degli artisti calabresi e soprattutto migliorare l’animo delle persone, contribuendo al percorso di crescita del territorio” ha spiegato il presidente della Fondazione, Giovanni Caridi, durante l’evento moderato da Stefano Bucci, giornalista delle pagine culturali del Corriere della Sera.

Come ci ha tenuto a sottolineare Valeria De Luca, capoprogetto BCC Arte&Cultura, “tale progetto ha l’obiettivo di creare un museo diffuso sull’intero territorio nazionale, consolidando connessioni tra persone e artisti, tra beni culturali viventi che aiutano a diffondere oltre i confini regionali l’identità locale, il cuore pulsante dei nostri luoghi”.

A rendere possibile questa sfida ambiziosa è stata anche la sinergia con le istituzioni, in quest’occasione rappresentate dal prefetto di Catanzaro, Castrese De Rosa, dal presidente del consiglio regionale, Filippo Mancuso, e dall’assessore comunale alla cultura Donatella Monteverdi che ha ribadito quanto “creare bellezza condivisa anche in banca, dove si va per affari o difficoltà, inviti un po’ tutti a soffermarsi ad osservare con la giusta attenzione opere d’arte di un inestimabile valore anche emotivo”.

Ruolo centrale nella concretizzazione di questo progetto è stato ricoperto da Teodolinda Coltellaro, critico d’arte nonché curatrice del volume, che ha magistralmente unito due universi soltanto apparentemente distanti, attraverso la magia dell’arte che rappresenta la massima espressione della spiritualità umana.