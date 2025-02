Fondo per il caregiver familiare, il Comune di Catanzaro pubblica l’avviso

Il settore Politiche Sociali di Palazzo De Nobili rende noto di avere pubblicato l’avviso relativo al Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del “caregiver” familiare.

Si definisce caregiver familiare “la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall’articolo 33, comma 3, della legge 104/92, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell’articolo 3 della stessa legge 104/92, ossia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18”.

L’obiettivo primario dell’avviso pubblico è quello di dare sostegno e sollievo al ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare, che, unito anche ad altre risorse per la non autosufficienza finalizzate all’assistenza domiciliare, consentano risposte omogenee sul territorio regionale, migliorando la qualità di vita e promuovendo un percorso centrato sulla persona e sui familiari.

Gli interventi previsti sono diretti a contrastare e superare le condizioni di svantaggio sociale della famiglia supportando la medesima nello svolgimento delle azioni quotidiane che coinvolgono la vita dell’utente e fornendo loro supporto.

Le domande, corredate dalla completa documentazione richiesta, dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune tassativamente entro il termine fissato giorno 24 marzo 2025.

La modulistica e ogni altra informazione utile per partecipare all’avviso pubblico sono visionabili e scaricabili al seguenti indirizzo link:

https://www.comune.catanzaro.it/bando/avviso-pubblico-fondo-per-il-sostegno-del-ruolo-di-cura-ed-assistenza-del-caregiver-familiare-3/