Settore politiche sociali ricorda di ritirare lettera con i codici identificativi per la carta dedicata a te 2024

Il settore Politiche sociali del Comune di Catanzaro ricorda a tutti i beneficiari della carta Dedicata a te 2024, per l’acquisto di beni e alimenti di prima necessità, che possono essere ritirate negli uffici di via Fontana Vecchia le lettere con i codici identificativi necessari per l’acquisizione della card negli uffici postali. Sono 2307 le famiglie catanzaresi che ne hanno diritto secondo gli elenchi elaborati da Inps e consultabili sul portale del Comune. Il sussidio economico ammonta a 500 euro e può essere utilizzato anche per l’acquisto di carburanti e di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale.I soggetti inclusi negli elenchi possono accedere al settore politiche sociali – muniti delle copie del documento di identità e della Dichiarazione Sostitutiva Unica con attestazione ISEE – nelle giornate di lunedì, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 16.30, mercoledì, dalle 15 alle 16.30, e venerdì dalle 10 alle 12. Nel caso di impossibilità di ritiro da parte del beneficiario, è necessario esibire delega con la copia del documento di identità del delegato e del delegante. Si ricorda che il primo pagamento deve essere effettuato, pena decadenza, entro il 16 dicembre 2024. Tutte le informazioni sono consultabili al link