Ance Calabria protagonista al SAIE 2024, la Fiera delle Costruzioni. Il presidente Roberto Rugna: “È fondamentale garantire un grande sforzo sul Pnrr”

Ance Calabria protagonista anche al SAIE Bologna 2024, la Fiera delle Costruzioni, inaugurato lo scorso 9 ottobre con la presentazione del tradizionale Rapporto Federcostruzioni.

Il SAIE è tradizionalmente un momento di condivisione e confronto per tutto il comparto e la presentazione del report ha permesso di procedere a un’analisi approfondita dei numeri del settore e delle previsioni per il 2024.

Nel 2023, la produzione è cresciuta del 4,2% (al netto dell’inflazione settoriale) rispetto al 2022, raggiungendo quota 624 miliardi di euro. In crescita anche l’occupazione, con oltre 3,1 milioni di addetti e 76mila nuove unità (+2,5%).

La delegazione calabrese era guidata dal presidente di Ance, Roberto Rugna, affiancato dal vicepresidente nazionale con delega al Mezzogiorno, Giovan Battista Perciaccante, dal presidente di Ance Cosenza, Giuseppe Galiano, dal presidente di Ance Reggio Calabria, Michele Laganà, e dai direttori Luigi Leone e Antonio Tropea. La loro partecipazione sottolinea l’importanza di una rappresentanza forte e coesa in un momento cruciale per il comparto.

Durante l’evento, la presidente di Ance, Federica Brancaccio, ha espresso la necessità di riflessioni approfondite sulla prossima manovra di bilancio: “I numeri sono ancora positivi, ma ci sono non poche preoccupazioni per il futuro. Ci auguriamo che con la prossima manovra di bilancio non si apra una stagione di tagli e rigore che andrebbe a penalizzare, come già accaduto in passato, gli investimenti nelle infrastrutture e nella manutenzione del territorio, indispensabili per sanare le fragilità del Paese”.

Il presidente di Ance Calabria, Roberto Rugna, ha condiviso la preoccupazione della Brancaccio e ha aggiunto: “È fondamentale garantire un grande sforzo sul Pnrr, assicurando che le imprese vengano pagate nei tempi previsti e a prezzi congrui. Dopo tante polemiche sui bonus edilizi, è ora di sedersi a un tavolo e pensare a misure strutturali che supportino le famiglie nella riqualificazione energetica e sismica del patrimonio immobiliare”,

“La presenza della delegazione calabrese al SAIE 2024 dimostra l’impegno dell’Associazione dei costruttori, che vuole rimanere protagonista in un settore fondamentale per lo sviluppo economico e sociale della nostra regione: servono progetti e iniziative mirate per affrontare le sfide future nel campo delle costruzioni, puntando su prevenzione, innovazione e rispetto delle regole,” conclude il presidente Rugna.

Il SAIE, che proseguirà fino al 12 ottobre, è caratterizzato da una vasta esposizione delle novità del mercato e da un’offerta formativa mirata per i professionisti del comparto. I temi trattati includono infrastrutture, calcestruzzo, serramenti, sismica, efficienza energetica, digitalizzazione e innovazione nel cantiere.