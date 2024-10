Gruppo Citrigno, prof. Cassese guiderà rilancio S.Anna Hospital

Il Gruppo Citrigno, che ieri si è aggiudicato all’asta, in tribunale, il fitto del ramo d’azienda del Sant’Anna Hospital di CATANZARO, si avvarrà “dell’esperienza e della competenza” del professor Mauro Cassese e della sua équipe per “il progetto per il rilancio” della clinica. Lo ha annunciato Alfredo Citrigno, presidente dell’omonimo Gruppo. “Per quindici anni – afferma Citrigno – Cassese ha guidato questa struttura con professionalità ed eccellenza, portandola a livelli di rilevanza nazionale nel settore della cardiochirurgia. La sua leadership ha fatto la storia del Sant’Anna, e siamo lieti di poter contare sul suo contributo professionale per questa nuova fase. La nostra offerta, avanzata con impegno e senso di responsabilità, rappresenta una grande opportunità di contribuire al rilancio di una struttura che è stata e dovrà tornare ad essere un punto di riferimento per la cardiochirurgia di alta qualità”. “Siamo pienamente consapevoli – prosegue – delle preoccupazioni e delle attese dei lavoratori coinvolti che, in questo momento, hanno tutta la nostra solidarietà, e confermiamo il nostro impegno prioritario: garantire la ripresa delle attività in maniera sostenibile e salvaguardare, compatibilmente con i contesti organizzativi e gestionali, i livelli occupazionali. Il nostro piano di ristrutturazione sarà concepito per valorizzare tutte le risorse umane esistenti, riconoscendo il loro fondamentale contributo, la loro professionalità e la dedizione che, negli anni, hanno reso il Sant’Anna Hospital un polo di riferimento”. “Con grande rispetto per le attuali procedure in corso – conclude Citrigno – ci riserviamo di fornire ulteriori dettagli non appena sarà assegnata la gestione definitiva. La nostra volontà è quella di avviare presto un dialogo costruttivo con tutte le parti coinvolte per far sì che la clinica possa riaprire al più presto, tornando a svolgere il ruolo di primo piano che le compete, a beneficio dei cittadini calabresi e dell’intero settore sanitario”.