Critelli (Nuova Genesi): “Catanzaro diventa una città sempre più vuota”

“Un ennesimo schiaffo alla nostra città che arriva dall’Università Magna Graecia di Catanzaro, che nell’assoluto silenzio ed in un capoluogo che ancora sembra essere in vacanza con le sue strade e negozi deserti, ha dato comunicazioni che i corsi universitari di Sociologia si svolgeranno nel Campus di Germaneto a partire da lunedì 16 settembre”.

Così scrive in una nota Andrea Critelli, vice presidente del Movimento politico Nuova Genesi, all’indomani della notizia riguardante lo spostamento delle lezioni dalla sede di Sociologia sita in via Eroi, alla struttura universitaria di Germaneto.

“In tutte le città – continua Critelli -, l’università è parte integrante della vita cittadina, solo l’UMG, da quando ha deciso di creare la propria struttura nel quartiere Germaneto, che oltretutto ricorda il deserto, ha portato solo desolazione e nessun collegamento produttivo per la città”.

Prosegue Critelli: “La politica dovrebbe attivarsi seriamente, anche se in questo momento è occupata a risolvere altre faccende. Fare le classiche riunioni non porta a nulla, come abbiamo visto. È necessario farsi portatori di azioni più incisive, scevre da slogan e parole di circostanza”.

“È ovvio – conclude il vice presidente di Nuova Genesi -, che per ripopolare la nostra città con i giovani universitari sarà necessario intraprendere azioni che facilitino le loro giornate di studio nel capoluogo, ma sono certo che questa perdita per il centro cittadino, ci sarà da lezione per svegliarci e fare qualcosa di concreto”.