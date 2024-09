Lamezia, la compagnia “Attorincorso” vince il Premio Scaramouche

Un’intera giornata d’arte al Teatro Comunale Grandinetti di Lamezia Terme dove è stato assegnato il prestigioso Premio di produzione Scaramouche, al termine di un dinamico e avvincente confronto artistico tra cinque compagnie del centrosud selezionate fra decine di istanze pervenute dall’intera Penisola.

La commissione, formata da Gianni Garrera (drammaturgo al Teatro Stabile Nazionale di Roma), Rosamaria Tavolucci (attrice, pedagoga, docente all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico e al Teatro Nazionale di Napoli) e Fausto Romano (regista, sceneggiatore e produttore video-cinematografico), ha assegnato il premio alla giovane compagnia ATTORINSCORSO di Rende (CS) con lo spettacolo VURRIA!.

Questa la motivazione della Giuria: “Per l’attenzione a una narrazione capace di essere emblematica e patetica ad un tempo, per l’economia delle relazioni instaurate tra vocalità e coralità, tra postura e pantomima, per la ricerca sul linguaggio come battuta, cantilena, diceria, proverbialità e sentenza, per la pudicizia mimetica nell’esibizione ancestrale e moderna del tema della violenza sulla donna, per il recupero efficace ed acuto di tradizioni perturbanti, evitando soluzioni solo folkloriche, tramite la concertazione delle fonti e dell’attualità, ottenendo in modo a tratti forse esuberante di trattare il teatro con gli strumenti esclusivi del teatro, quale incentivo a perfezionare il lavoro in fieri”.

Oltre ATTORINCORSO, le altre compagnie finaliste sono state: COLLETTIVOLUNAZIONE di Napoli; MAMMUTTEATRO di Lamezia Terme (CZ); KALAMOS di Napoli; LA COMPAGNIA DEI MASNADIERI di Roma.

Il premio è intitolato a Scaramouche, il grande comico napoletano Tiberio Fiorilli, uno dei massimi attori italiani del ‘600 che fu maestro di Molière.

Il premio, organizzato da ICRA Project, Centro Internazionale di Ricerca sull’Attore – diretto da Michele Monetta e Lina Salvatore, con sede a Napoli, riconosciuto dal MiC Ministero della Cultura dalla Regione Campania, rientra nell’ambito del progetto nazionale “Attori si nasce, ma si diventa” .

Il Premio di produzione Scaramouche nasce dall’esigenza di valorizzare giovani compagnie teatrali per il ricambio generazionale. ICRA Project contribuirà, come sostegno alla produzione alla compagnia vincitrice, con un premio di 5.000 euro.

La cerimonia finale di assegnazione del premio – realizzata con la collaborazione e il coordinamento della coop. Teatrop diretta da Pierpaolo Bonaccurso – è avvenuta alla presenza dell’Assessore alla Cultura del Comune di Lamezia Terme, dott.ssa Annalisa Spinelli, del direttore del teatro M° Francesco A. Pollice – e si è svolta aperta a un folto pubblico e alla stampa nel foyer del Teatro Grandinetti.

Per l’occasione ICRA Project ha offerto al pubblico presente un breve stralcio dalla suite teatrale NALPAS: Oratorio Artaud per il centenario del Surrealismo (1924-2024), con Lina Salvatore, Michele Monetta e il M° Lorenzo Marino alla chitarra.