Spostamento della Facoltà di Sociologia dal Centro storico di Catanzaro al Campus, Capellupo: “Appello al Rettore per il mantenimento degli impegni”

Il consigliere comunale Vincenzo Capellupo esprime profondo rammarico in merito alla recente decisione di trasferire il corso della Facoltà di Sociologia dal centro storico di Catanzaro al campus universitario.

“Questa scelta, se confermata, rischia di depauperare ulteriormente il cuore della città, riducendo la presenza degli studenti nel centro storico, già in difficoltà. Rivolgo quindi un appello al Rettore affinché mantenga gli impegni assunti con il sindaco, volti a potenziare e non a ridurre la presenza universitaria nel centro.

In particolare, ricordo la questione della Facoltà di Psicologia nel centro storico, come promesso, e l’introduzione di ulteriori discipline, per dare nuova linfa alla vita sociale e culturale della città. Da parte del Comune, ribadiamo la piena disponibilità a collaborare per agevolare tali trasferimenti e per sostenere tutte le iniziative necessarie a valorizzare il centro storico come sede universitaria”.