Cinque consiglieri replicano a Talerico: Solo una valanga di insulti, niente a che fare con la politica

“Dall’onorevole Antonello Talerico, consigliere regionale e già presidente dell’Ordine degli avvocati, ci saremmo aspettati una riflessione serena e pacata sul perché il suo gruppo, fino a qualche settimana fa forte di otto consiglieri e tre assessori, si è liquefatto come neve al sole.

E’ arrivata invece una valanga di insulti, anche di carattere personale, verso cinque consiglieri legittimamente e democraticamente eletti che non se la sono sentita di seguirlo nel suo disegno di distruggere, senza una reale motivazione, un’Amministrazione da lui stesso sostenuta e in cui ha avuto un forte ruolo di indirizzo e di gestione.

Le accuse di inefficienza amministrativa sono un clamoroso autogol, in quanto tutti sanno che alcune problematiche di carattere gestionale e organizzativo sono ascrivibili proprio ai settori cui erano stati delegati alcuni dei suoi rappresentanti.

Se davvero siamo personaggi così spregevoli, come ci dipinge l’on. Talerico, perché ci ha utilizzati per ottenere ben tre assessorati ed esercitare una sorta di golden share sul sindaco? Non possiamo essere trattati come soldatini da posizionare come meglio si crede, a seconda dei propri disegni personali. Non si esercita così una leadership e, infatti, quanto sta accadendo dimostra che non basta il piglio dittatoriale per tenere unito un gruppo: occorrono equilibrio, senso politico e soprattutto umiltà, dote che non sembra appartenere all’on. Talerico.

Non siamo cacciatori di prebende, non chiediamo elemosine al capo, siamo persone che si sono messe in discussione alle ultime elezioni e che hanno un proprio cervello. Non è consentito a nessuno calpestare la nostra dignità e quella dell’istituzione che rappresentiamo.

Gli insulti dell’on. Talerico, a cui auguriamo ogni bene nella sua nuova posizione politica, sono un segno di estrema debolezza. Capiamo che non deve essere facile per lui accettare il ruolo di semplice iscritto al gruppo di Forza Italia. Ma a questo si deve rassegnare. Noi, da parte nostra, manterremo il nostro profilo di autonomia e indipendenza e compiremo scelte nell’esclusivo interesse della città, che non può essere lasciata alla deriva sull’altare di un disegno personale”.

Queste le dichiarazioni di Antonio Barberio, Rosario Lostumbo, Giulia Procopi, Francesco Scarpino, Raffaele Serò