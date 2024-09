Domani e sabato al “T Hotel” il congresso regionale dell’Associazione Nazionale Dentisti Italiani (ANDI) Calabria. Presente il presidente nazionale, Carlo Ghirlanda

Domani, venerdì 13 e sabato 14 settembre 2024, il T-Hotel di Lamezia Terme ospiterà il Congresso Regionale dell’Associazione Nazionale Dentisti Italiani (ANDI) Calabria, intitolato “Agire con competenza nella pratica clinica”. Questo prestigioso evento, organizzato in collaborazione con le Commissioni Albo Odontoiatri della Calabria, si conferma come un appuntamento annuale di riferimento per il mondo odontoiatrico regionale e nazionale.

La cerimonia di inaugurazione, che avrà inizio alle 14.30, sarà presieduta da Salvatore De Filippo, Responsabile Scientifico del Congresso, affiancato nella presidenza da Giuseppe Guarnieri, presidente dell’Albo odontoiatri della Calabria.

L’obiettivo del congresso regionale è quello di promuovere l’innovazione tecnologica e migliorare la qualità dell’assistenza odontoiatrica, con un focus particolare sulla pratica clinica quotidiana.

Durante l’apertura del Congresso, si svolgeranno i saluti istituzionali e sarà effettuata la premiazione di quattro presidenti calabresi di società scientifiche nazionali: Aldo Giancotti, Presidente nazionale SIDO; Nicola Grande, Presidente nazionale AIE; Francesco Cairo, Presidente nazionale SIDP; e Teresa Lombardi, Presidente nazionale IPA. Questi leader del settore, con il loro operato, contribuiscono a elevare il prestigio della nostra regione nel panorama odontoiatrico. Una iniziativa questa, fortemente voluta dal dottor Enrico Cataneo, sottosegretario culturale nazionale Andi.

Alle 15.00, si terrà una tavola rotonda introdotta e moderata da Norberto Maccagno, Direttore Editoriale di “Odontoiatria 33”, dal titolo “La Sostenibilità della Spesa in Odontoiatria. Un Patto fra Odontoiatri e Pazienti”. Alla discussione parteciperanno Carlo Ghirlanda, Presidente Nazionale ANDI; Raffaele Iandolo, Presidente Nazionale CAO; Giampiero Malagnino, Vice Presidente ENPAM; e Giuseppe Guarnieri, Presidente Coordinamento Albi Odontoiatri Calabria. I moderatori della tavola rotonda saranno Giovanni Rubino, Maria Vittoria Del Console e Fabio Scarcella.

Il programma scientifico dell’evento prevede una serie di attività di alto livello. La giornata di venerdì 13 settembre inizierà con workshop e sessioni scientifiche interattive, inclusi corsi specializzati per assistenti di studio odontoiatrico e uno spazio di approfondimento sindacale curato da ANDI Calabria. Il pomeriggio sarà dedicato alla tavola rotonda, seguita da una sessione plenaria di aggiornamento scientifico che proseguirà fino a sabato 14 settembre.

L’obiettivo del congresso regionale è quello di promuovere l’innovazione tecnologica e migliorare la qualità dell’assistenza odontoiatrica, con un focus particolare sulla pratica clinica quotidiana.

Il Congresso Regionale ANDI Calabria è quindi un’importante occasione di confronto per la crescita professionale e per il rafforzamento della comunità odontoiatrica, mirando a una maggiore qualità dell’assistenza e a un miglioramento complessivo della vita dei pazienti. È da sottolineare che per tutta la durata del Convegno sarà presente una postazione Enpam, dove i partecipanti potranno richiedere informazioni sulla loro posizione previdenziale.

Presidenti del Congresso: Salvatore De Filippo e Giuseppe Guarnieri; Comitato Scientifico: Enrico Cataneo, Corrado Bellezza, Natale Orlando e Salvatore De Filippo. Comitato Organizzativo: Direttivo ANDI Regione Calabria e Commissione Albo Odontoiatri di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, Vibo Valentia e Crotone.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni, è possibile visitare il sito ufficiale del Congresso Congresso ANDI Calabria 2024 o contattare la segreteria organizzativa dell’Agenzia Present&Future, tel. + 0961.744565, e-mail: arianna@presentfuture.it.