Attivata la nuova tratta turistica Catanzaro – Villaggio Mancuso, l’assessore Borelli: “Realizzato un nostro obiettivo”

Un nuovo collegamento bus migliorerà i servizi turistici tra la costa di Catanzaro e la Sila. La tratta Catanzaro – Villaggio Mancuso avrà partenza sin da subito dal quartiere Lido, fermata intermedia a Catanzaro centro e arrivo a Taverna, ogni sabato e domenica sino all’8 Settembre.

Dopo la conferenza stampa di presentazione di ieri tenutasi a Pizzo da parte degli assessori regionali Staine e Varì, lo rimarca l’assessore al Turismo del Comune di Catanzaro, Antonio Borelli, che sottolinea il lavoro di squadra con la Regione Calabria, con l’assessore ai Trasporti, Emma Staine, ma anche la collaborazione su diversi temi con Ferrovie della Calabria ed il suo amministratore, Ing Ernesto Ferraro, “a cui va un personale ringraziamento per aver superato qualche empasse. Ora tocca agli operatori ed alle associazioni e reti di impresa. Tra queste un ruolo attivo sul tema in discussione è stato giocato dalla DMO Destinazione Sila e Daniele Donnici con il quale abbiamo discusso per mesi di questa possibilità. L’obiettivo è promuovere un collegamento efficiente da Catanzaro con le località turistiche costiere e le aree montane della Sila, facilitando l’accesso a questi straordinari luoghi. Si partirà sabato e domenica sperimentalmente sperando che i dati permettano l’ampliamento e nuove tratte. Tutto ciò rappresenta una grande opportunità per valorizzare le bellezze naturali e culturali del nostro territorio e la Catanzaro Experience che sarà potenziata con il progetto di destination plane ormai prossimo”.