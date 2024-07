53 nuovi punti luce sul lungomare di Catanzaro

Grazie alla nuova illuminazione entrata in funzione la scorsa notte, il lungomare di Catanzaro è più sicuro, accogliente ed ecologico. Risultati visibili a tutti e resi possibili dai nuovi 53 punti luce installati all’interno delle aiuole tra Via del Mare e la foce del Corace, in un’area finora illuminata poco e male solo dai corpi stradali distanti dal lungomare.

Con una potenza di 47W, i nuovi dispositivi – sostegno e corpo illuminate realizzati da Neri, eccellenza italiana dell’arredo urbano di alta gamma – sono caratterizzati da una temperatura di colore di 3000K, per creare un’atmosfera calda e accogliente, adatta a valorizzare il paesaggio notturno del lungomare. Un intervento voluto e commissionato dal Comune di Catanzaro a City Green Light, il gruppo che gestisce il servizio di manutenzione della pubblica illuminazione.

In questo modo la zona pedonale potrà essere illuminata in modo uniforme, con sorgenti led di ultima generazione e ad alta efficienza, anche nelle aree in cui la vegetazione si infittisce. Scongiurando la creazione di zone d’ombra grazie a uno studio illuminotecnico che garantisce, al contempo, la perfetta integrazione con i dispositivi esistenti, rivolti all’illuminazione stradale. Una soluzione che ha permesso di restituire pieno decoro al tratto di lungomare interessato e assicurare maggiore serenità ai cittadini nelle passeggiate estive.