Uspp: “Al carcere di Catanzaro in arrivo 38 nuovi agenti penitenziari”

Almeno 38 muovi agenti penitenziari (30 uomini e 8 donne) raggiungerà prossimamente il carcere di Catanzaro, l’istituto penitenziario più grande della Calabria, con una popolazione carceraria pari attualmente a circa 652 detenuti. Lo annuncia Walter Campagna, segretario regionale aggiunto dell’Unione sindacati polizia penitenziaria (Uspp).

“Si è concluso presso le varie Scuole di formazione ed aggiornamento del personale dell’Amministrazione penitenziaria – afferma Campagna – il 183mo corso di agente con 1758 unità, elevati a 1867. Un dato importante che, anche se allo stato non sufficiente a colmare la grave carenza di personale, rappresenta senza dubbio una boccata di ossigeno per i vari istituti penitenziari. Tra i neo agenti, un cospicuo numero di unità sarà inviato al carcere di Catanzaro. L’Uspp sigla maggiormente rappresentativa del personale – prosegue Campagna – esprime un grande in bocca a lupo ai tanti colleghi che in queste ore hanno raggiunto le varie sedi di prima assegnazione”.