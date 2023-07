L’avv. Cantafora festeggia i 60 anni di professione forense. Stanizzi gli offre una bottiglia di Cirò paragonandolo ai vincitori delle Olimpiadi nell’Antica Grecia

Consegnata la medaglia celebrativa dei 60 anni di professione forense all’avvocato Nicola Cantafora. Le cerimonia si è tenuta stamattina nell’Aula Magna della Corte d’Appello di Catanzaro, su iniziativa dell’Ordine Distrettuale degli Avvocati presieduto da Vincenzo Agosto. Presenti le massime autorità, sono state consegnate anche le altre medaglie celebrative per i 60 anni agli avvocati Francesco Russo e Vincenzo Marincola, dei 50 anni e dei 40, oltre al Premio “Alfredo Cantafora” e delle “Toghe d’onore”. Subito dopo, il giornalista Luigi Stanizzi per tantissimi anni cronista di nera e giudiziaria ha donato all’avvocato Nicola Cantafora una bottiglia, leggendo quanto riportato sull’etichetta: “Al Preg.mo AVV. Nicola Cantafora il vino Cirò che veniva offerto nell’Antica Grecia ai vincitori delle Olimpiadi, perché – famosissimo penalista – dopo 60 anni di professione forense continua a esercitare come un atleta olimpionico la Sua attività, con la grinta del primo giorno. E ciò significa vincere un’Olimpiade ogni 24 ore. Con Stima Imperitura! Luigi Stanizzi (Cronista). Palazzo di Giustizia, Catanzaro, 8 Luglio 2023.” L’avvocato Nicola Cantafora, accompagnato dalla Sua signora e da pochi intimi famigliari, ha ringraziato tutti gli amici e colleghi presenti. È poi tornato di fretta in studio per leggere atti processuali appena notificati.