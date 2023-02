Catanzaro, plesso San Michele dell’I.C. “Mattia Preti” chiuso tre giorni per riparazioni dell’impianto termico

Il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, ha disposto la chiusura del Plesso San Michele dell’I.C. Mattia Preti – Santa Maria per le giornate di mercoledì 8, giovedì 9 e venerdì 10 febbraio per consentire l’intervento urgente di riparazione dell’impianto termico.

Nelle scorse, infatti, si è verificato un blocco dell’impianto termico nello stesso plesso che non consente di garantire un’idonea temperatura interna alla struttura per lo svolgimento dell’attività didattica.