Catanzaro, atto vandalico nella parrocchia di Pistoia. Bosco e Belcaro incontrano don Giorgio

Il presidente del Consiglio comunale di Catanzaro, Gianmichele Bosco, e il consigliere comunale Nunzio Belcaro hanno incontrato don Giorgio, il parroco della chiesa di Pistoia che nelle scorse ore è stata vittima dell’ennesimo atto vandalico.

Bosco e Belcaro, nell’esprimere la doverosa solidarietà e vicinanza al sacerdote e alla comunità dei fedeli di Pistoia, hanno soprattutto colto l’occasione per confrontarsi con don Giorgio sugli enormi disagi di un quartiere molto spesso trascurato e abbandonato a se stesso.

Proficuo anche il dialogo con un nuovo sacerdote appena insediato nella parrocchia: si tratta di don Aldo, con un lungo passato in Brasile, che si è detto disponibile a collaborare per avviare un dialogo costante e proficuo per affrontare le problematiche e migliorare la qualità della vita dei cittadini del quartiere.

“Crediamo che per troppi anni le periferie siano stati esclusivamente un bacino elettorale da sfruttare e usare a piacimento, senza mai dare niente in cambio. Ora dobbiamo invertire questa rotta e punture su una presenza reale delle istituzioni nei territori. Possiamo e dobbiamo farlo con serietà e programmando una serie di iniziative che diano voce a tutti gli abitanti di ogni quartiere, perché è solo così che adempiamo al ruolo a cui siamo chiamati: governare la città, nella sua interezza, e soprattutto prenderci cura di chi nel tempo è stato posto ai margini delle manovre della classe dirigente. E Pistoia è un esempio plastico di questo meccanismo: oltre al dialogo che non mancherà mai, questa amministrazione vuole fornire soluzioni e occasioni di crescita condivisa e partecipata. A partire dai servizi essenziali”.