Arresto Sestito, Loizzo sente vedova Lio: “Presto incontro con Salvini”

Ho sentito la vedova del carabiniere Lio, ucciso da Sestito, felice per l’arresto del criminale. Lo afferma l’on. Simona Loizzo deputato della Lega.

Presto Annamaria Lio incontrerà il vice presidente del Consiglio Matteo Salvini – dice Loizzo – che le esprimera l’affetto e la vicinanza dell’esecutivo e della Lega.

La cattura di un criminale come Sestito è un fatto positivo per ognuno di noi – aggiunge Loizzo – dopo l’incredibile decisione di assegnargli i domiciliari. Ora è giusto che rimanga dove deve stare e cioè in galera