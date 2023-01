A Catanzaro scuole chiuse per guasto a rete idrica, la replica della maggioranza all’opposizione: “In passato nulla è stato fatto per intervenire in modo risolutivo sulla problematica”

“Ancora una volta sei consiglieri d’opposizione non hanno perso l’occasione per commentare strumentalmente una notizia, come quella della sospensione delle attività didattiche che ha riguardato – al contrario di quanto affermato dagli stessi – solo le scuole della zona nord della città, a causa dei disagi generati da una rottura della rete idrica. Un fatto imprevedibile, successo la scorsa notte e che ha visto il sindaco Fiorita impegnato in prima persona nel monitorare il tempestivo avvio dei lavori di riparazione, già nelle prime ore dell’alba. L’interruzione dell’erogazione idrica, peraltro, si era resa necessaria nell’immediato per scongiurare danni ad alcuni magazzini. Il primo cittadino, al contempo, ha tempestivamente informato tutti i dirigenti delle nove scuole interessate al fine di avvisare le famiglie, specialmente quelle residenti fuori città, della relativa impossibilità di fare lezione.

Del resto, dei disagi legati al guasto della rete idrica era stata data comunicazione tramite gli organi di stampa e i canali social intorno all’una della scorsa notte. Fatte le dovute precisazioni, è chiaro che di fronte ad una problematica, ahinoi, risaputa e con cui si convive da diversi decenni, l’amministrazione non può che fare quanto possibile per limitare i disagi e garantire pronto intervento e notizie flash, anche in piena notte. I sei consiglieri che commentano non sono dei novellini e, in buona parte di loro, sanno bene che hanno avuto a che fare con le stesse criticità, e i medesimi disagi, non molto tempo fa e che, purtroppo, per molti anni nulla è stato fatto per intervenire in modo risolutivo sulla problematica idrica in città.

E proprio perché i cittadini non hanno la memoria corta, un atteggiamento di questo genere non può che essere controproducente. E addirittura arriva a rasentare il ridicolo, quando gli stessi consiglieri con un’altra nota stampa attaccano il sindaco persino sulla presunta assenza di eventi celebrativi per la Giornata della Memoria. Avessero avuto, almeno, la compiacenza di informarsi prima di fare brutte figure: non solo il sindaco è stato presente ad un’iniziativa scolastica stamattina, ma oggi pomeriggio in Biblioteca comunale si sta tenendo un incontro con gli studenti del Liceo scientifico Siciliani sull’emozionante esperienza legata al ‘Treno della memoria’. Una spiacevole gaffe di cui avrebbero potuto rifarsi partecipando all’evento”.

Così, in una nota, i consiglieri comunali di maggioranza Antonio Barberio, Nunzio Belcaro, Gregorio Buccolieri, Vincenzo Capellupo, Igea Caviano, Fabio Celia, Daniela Palaia, Giulia Procopi, Danilo Sergi, Raffaele Serò, Tommaso Serraino, Antonello Talerico.