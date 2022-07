Sportello della Cciaa di Catanzaro a Lamezia Terme, via ai lavori nella sede concessa dal Comune

Presto la Camera di Commercio di Catanzaro tornerà ad avere uno sportello per imprese e utenti a Lamezia Terme. Sono stati consegnati questa mattina i lavori di adeguamento strutturale e funzionale dell’immobile sito nella centralissima via Celli (al numero 21), con accesso anche da corso Numistrano, di proprietà del Comune di Lamezia Terme e concesso alla Cciaa in comodato d’uso, che permetterà all’Ente camerale della provincia di ritrovare il contatto diretto con l’hinterland lametino dopo lo stop imposto dalla pandemia. La nuova sede decentrata sarà operativa entro novanta giorni.

Fino al 2020, infatti, lo sportello polifunzionale della Camera di Commercio di Catanzaro aveva sede all’interno del Municipio lametino. Ora, la nuova collocazione in una sede facilmente raggiungibile, centralissima e più ampia, permetterà di migliorare la qualità dei servizi erogati ai cittadini: «Assieme al Commissario straordinario, Daniele Rossi abbiamo inteso fortemente far ripartire l’attività degli uffici camerali a Lamezia Terme e nonostante il Comune fosse ancora gestito dal Commissario prefettizio, siamo riusciti a portare a termine un accordo di collaborazione che per noi era importante. Un risultato che, ci tengo a sottolinearlo, è stato ottenuto grazie al prezioso lavoro di mediazione portato avanti dall’avvocatessa Luisa Cimino, a cui va il sentito ringraziamento di tutta la Camera di Commercio di Catanzaro», ha spiegato il segretario generale Bruno Calvetta.

Il percorso che porterà all’apertura dei nuovi uffici camerali passa, come detto, dalla consegna dei lavori alla ditta appaltatrice avvenuta stamani alla presenza del Commissario straordinario Daniele Rossi e dell’assessore comunale al Governo del Territorio, Francesco Stella, intervenuto anche a nome del sindaco Paolo Mascaro, la cui presenza è stata impedita da precedenti impegni istituzionali: «Siamo lieti della collaborazione con la Camera di Commercio di Catanzaro che porterà in pieno centro a Lamezia Terme un presidio importante per tutte le imprese e i cittadini. In più, l’intervento di ristrutturazione dell’immobile previsto dall’Ente s’innesta in un più ampio progetto di riqualificazione dell’area in cui nascerà il Centro per l’Impiego, dando vita così ad una sorta di Palazzo del Lavoro», ha detto Stella.

«Con la consegna dei lavori di ristrutturazione dell’immobile di via Celli restituiamo al territorio lametino importanti servizi alle imprese e ai cittadini – ha aggiunto Rossi -. Si tratta di una decisione politica netta da parte dell’Ente che crede fortemente nell’esigenza di sviluppare il contatto diretto con tutto il territorio provinciale, tanto da programmare un vero e proprio investimento in termini di risorse economiche e di personale perché si riapra lo sportello a Lamezia Terme. Nonostante la tendenza alla dematerializzazione e alla digitalizzazione dei processi sia ineludibile, siamo convinti che la presenza fisica e il contatto diretto tra Istituzioni e cittadini migliorino sensibilmente il rapporto con la Pubblica Amministrazione».