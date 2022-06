Elezioni a Catanzaro: cambio di sede per alcune sezioni a Santa Maria, Germaneto e Centro Storico

Come già avvenuto per le elezioni regionali dello scorso ottobre, anche in occasione delle consultazioni amministrative e referendarie in programma domenica 12 giugno, i cittadini iscritti alle sezioni elettorali nr. 60-61-62-63-91, ricadenti nel quartiere Santa Maria, dovranno recarsi nel plesso scolastico di via Mons. Apa invece che nella scuola di via Molise, oggetto di lavori di riqualificazione.

Gli elettori iscritti alla sezione 54 voteranno nella scuola media “San Michele”, in via San Michele 12, quartiere di Santa Maria.

Cambio di sede anche per le sezioni 43 e 44, che sono state spostate nel plesso scolastico del liceo classico Sirleto in piazza Duomo (locali scuola media).