Elezioni comunali a Catanzaro, attivati seggi speciali per persone positive al Covid

In occasione delle elezioni amministrative di domenica 12 giugno, l’ufficio elettorale comunale ha predisposto le misure organizzative per consentire ai soggetti positivi al Covid di esprimere il proprio voto. Saranno istituiti due seggi “speciali” – uno della sezione nr. 28 (ospedale Pugliese), l’altro della nr. 92 (policlinico Mater Domini) – nei quali il personale medico delle Usca raccoglierà il voto delle persone affette da covid ricoverate negli ospedali.

Inoltre, come già avvenuto nelle scorse consultazioni, gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in isolamento, potranno richiedere di esercitare il voto presso il proprio domicilio. Gli interessati dovranno far pervenire all’ufficio elettorale comunale – all’indirizzo elettorale@comune.catanzaro.it o alla PEC uff.elettorale@certificata.comune.catanzaro.it – una dichiarazione di voler votare da casa, inviando in allegato la certificazione medica rilasciata dall’Asp o dalla farmacia, da cui si attesta la positività al Covid, copia del documento di identità e proprio recapito telefonico. L’ufficio elettorale provvederà ai successivi adempimenti attivando il seggio speciale.