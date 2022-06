Catanzaro, Vono (FI): “Restauro portone Basilica dell’Immacolata, a dicembre situazione potrebbe sbloccarsi”

“Restituire bellezza e autorevolezza al portone della Basilica dell’Immacolata, uno dei simboli della città di Catanzaro”. È questo lo spirito che ha contraddistinto l’incontro di martedì scorso tra Silvia Vono, senatrice di Forza Italia, Luigi Marino, della Confraternita dell’Immacolata Concezione di Catanzaro, il parroco don Sergio e l’ingegner Giovanni Marello, dirigente della Sovraintendenza regionale dei Beni culturali e direttore dei lavori.

Oggetto dell’incontro – si legge in un comunicato stampa della senatrice – è stato il portone dell’Immacolata, da tempo interessato da un bando di gara per il restauro. L’impegno della senatrice Vono è stato quello di verificare e sollecitare affinché le operazioni burocratiche e amministrative si potessero svolgere in tempi rapidi. Dopo la conclusione della gara d’appalto, la settimana prossima infatti i lavori saranno consegnati alla ditta aggiudicataria.

“Ho ritenuto di occuparmi della Basilica perché Catanzaro e i suoi fedeli meritano di avere a pieno titolo uno dei suoi simboli più importanti e identitari. Soprattutto in un momento in cui la Basilica dell’Immacolata va a sostituire, di fatto, la Cattedrale del Duomo, interessata da un’opera imponente di restaurazione”.

Anche su questo, la senatrice Vono si fa portavoce di buone notizie: “Da quanto ho potuto apprendere, a dicembre la situazione potrebbe sbloccarsi e far sì che Catanzaro, con il tempo, riottenga una delle opere più affascinanti e storiche”.