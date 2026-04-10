FdI: “Svolta storica per la sanità calabrese, via al dopo commissariamento”

Un passaggio atteso da anni che segna l’inizio di una nuova fase per la sanità calabrese, finalmente fuori dalla gestione commissariale e pronta a guardare al futuro con maggiore autonomia e responsabilità.

L’assessore Giovanni Calabrese: “La revoca del commissariamento segna un momento di svolta per la sanità calabrese. È il risultato di un lavoro serio e condiviso che restituisce dignità e autonomia alla nostra Regione”.

L’assessore Antonio Montuoro: “Questo traguardo dimostra che la Calabria è pronta a gestire in piena responsabilità il proprio sistema sanitario, mettendo al centro i bisogni dei cittadini”.

La consigliera regionale Daniela Iiriti: “La fine del commissariamento è una conquista importante che apre una nuova fase, fatta di programmazione, efficienza e maggiore vicinanza ai territori”.

Per la consigliera regionale Luciana De Francesco: “Oggi celebriamo un risultato storico, ma soprattutto l’inizio di un percorso che dovrà garantire servizi sanitari più equi e di qualità per tutti”.