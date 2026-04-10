Calabria, Nesci (FdI): “Revoca commissariamento sanità, promessa mantenuta da Giorgia Meloni. Ora fase nuova per la Calabria”

“La revoca del commissariamento della sanità in Calabria è il risultato di una scelta politica chiara, coraggiosa e mantenuta fino in fondo. Giorgia Meloni aveva assunto un impegno preciso davanti ai calabresi e oggi, con determinazione e credibilità, lo ha pienamente rispettato, dimostrando cosa significa governare con serietà e visione”.

Lo dichiara l’eurodeputato di Fratelli d’Italia Denis Nesci.

“Non era un risultato scontato. Servivano coraggio politico, autorevolezza nelle sedi istituzionali e una guida forte del Governo nazionale. Giorgia Meloni lo aveva promesso a Lamezia Terme in occasione della chiusura della campagna elettorale delle scorse regionali.”.

“Questo traguardo certifica anche l’impegno e la capacità amministrativa del presidente Roberto Occhiuto, che ha saputo affrontare una situazione complessa con determinazione e risultati concreti. Ma è altrettanto evidente che senza una guida politica nazionale solida e coerente tutto questo non sarebbe stato possibile”.

“Oggi – prosegue Nesci – non celebriamo solo un atto amministrativo, ma una vera svolta politica: lo Stato torna a fidarsi della Calabria perché c’è un Governo che ha creduto in questa Regione, investendo credibilità e responsabilità”.

“La leadership di Giorgia Meloni si conferma ancora una volta decisiva: mantiene gli impegni, difende i territori e restituisce dignità alle comunità. È questo il segno distintivo di un Governo che non promette, ma realizza”.

“Ora si apre una fase nuova – conclude – in cui la Calabria dovrà consolidare questo risultato, rafforzare i servizi sanitari e garantire ai cittadini risposte all’altezza. Con questo Governo e con questa guida politica, possiamo affrontare questa sfida con fiducia e ambizione”.